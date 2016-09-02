شكري: مباحثات «السيسي» و«كيري» تناولت الدعم الاقتصادي الأمريكي لمصر

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور الهند حاليًا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

كما تناولت دعم واشنطن للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار حرص الولايات المتحدة على توفير الدعم الإقتصادي لمصر واهتمامها باستقرار مصر لتجاوز التحديات الإقتصادية وتعزيز الجهود الرامية لدعم الاستقرار في مصر.

وقال شكري – في تصريحات للصحفيين بنيودلهي – إن المباحثات تركزت أيضا على تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، مؤكدًا أهمية التنسيق بين البلدين لحل تلك الأزمات.

وأشار إلى أن كيري بادر بطلب مقابلة الرئيس السيسي نظرا لتواجده بالهند في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أطلع الرئيس على المشاورات الروسية الأمريكية لإيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية.

وأوضح أن الرئيس أكد دعم مصر للجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سلميا ومواجهة الإرهاب في تلك الدولة والحفاظ على سيادة الدولة السورية ووحدتها، مضيفًا أن المباحثات تناولت أيضا الجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممي في اليمن لتسوية الأزمة اليمنية سلميا.

وأشار إلى أن الرئيس وكيري تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع وجهود التسوية السلمية في ليبيا، وأكدا ضرورة التوصل إلى توافق سياسي بين العناصر السياسية الفاعلة في ليبيا وتقوية مؤسسات الدولة والحفاظ على طابعها المدني ودعم القوات المسلحة الليبية لمواجهة الإرهاب ودعم حكومة الوفاق الوطني.

وقال شكري إن المباحثات تطرقت أيضا إلى القضية الفلسطينية التي تعد أولوية على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، منوها إلى أن كيري استمع إلى رؤية الرئيس لاستئناف عملية السلام والتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وحول لقاء الرئيس السيسي ووزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج، قال شكري إن المباحثات تركزت على الاهتمام المشترك لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات والتنسيق السياسي بين البلدين لمواجهة تحديات الإرهاب.

وأضاف أن الوزيرة الهندية طرحت مبادرة بلادها لعقد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة حول الإرهاب.. مشددا على أن الرئيس السيسي أكد دعمه لكافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب من منظور شامل.

وقال وزير الخارجية إن الرئيس ووزيرة الشئون الخارجية الهندية أكدا الطابع التاريخي الممتد للعلاقات المصرية الهندية واتساعها وثباتها على مدى الـ80عاما الماضية والتوافق في الرؤى تجاه القضايا الدولية.

وأشار شكري إلى أن البلدين تعملان على استمرار العلاقة المتميزة بشقيها السياسي والإقتصادي ولاسيما في مجالي الاستثمار والتجارة خلال الفترة القادمة.

أ ش أ