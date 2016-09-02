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تدشين مبادرة «أمـان» لمناهضة التحرش الجنسى فى العيد

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تدشين مبادرة «أمـان» لمناهضة التحرش الجنسى فى العيد تدشين مبادرة «أمـان» لمناهضة التحرش الجنسى فى العيد

مواجهة التحرش الجنسي

أعلن «مركز مساواة للتدريب والاستشارات»، تأسيس مبادرة حقوقية معنية بمكافحة التحرش الجنسى ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، بهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات فى .

وذكرت مبادرة «أمان» عن نيتها تنظيم حملات توعوية لتشجيع الرجال والشباب على التوقف عن ممارسة أى انتهاكات جنسية تجاه النساء والفتيات وتقديم الدعم للجمعيات الأهلية والتجمعات السلمية فى مختلف المحافظات بتدابير وآليات مناهضة للتحرش الجنسى.

وعددت المبادرة عن تعداد جرائم التحرش الجنسى فى مصر، والتى أصدرتها بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسى بالمصريات قد بلغت 68%، وجاءت دراسة أخرى أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بالتعاون المركز القومي للتخطيط تقر بأن 99.3% من إجمالى النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي ولو لمرة واحدة على الأقل، فى المقابل صدر فى شهر مايو من العام 2016، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي “مصر 2015 ” يفيد بأن نسبة التحرش الجنسى فى المواصلات العامة والمجال العام قد بلغت 17% .

وبناءً على تلك الأرقام والإحصائيات، تصبح جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة ارتفاع وتيرة العنف والتمييز ضدها، مع استمرار الممارسات التي تحط من شأن النساء وكرامتهن اجتماعيًا وسياسيًا.

جدير بالذكر أن مبادرة ” أمان ” تطلق أولى أنشطتها تزامنًا مع عطلة عيد الأضحى لعام 2016 .

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