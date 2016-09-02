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ارتفاع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2 سبتمبر في السوق السوداء

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ارتفاع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2 سبتمبر في السوق السوداء ارتفاع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2 سبتمبر في السوق السوداء

يشهد الدولار اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر ارتفاع في السوق السوداء مقارنة بسعره في أخر تعاملات له بالأمس فكما نعلم أن تسعي بكل جهدها في القضاء علي محلات الصرافة التي تتلاعب بالدولار ولكن بالرغم من تلك الجهود فيظل الدولار يفرض نفسه وبقوة ويقترب من حاجز الثلاثة عشر جنيها مرة أخري كما تخطاها من قبل.
ويسجل  الدولار اليوم الجمعة الموافق 2\9\2016 في السوق السوداء :

اثنا عشر جنيها وستون قرشا وذلك للشراء أما للبيع فيسجل اثنا عشر جنيها وثمانون قرشا هذا وقد يقترب الدولار من تخطية حاجز ال13 جنية مرة أخري .فمن المتوقع ارتفاعة الأيام المقبلة وذلك لقلة العملة الخضراء نتيجة لقفل المصارف من قبل الحكومة المصرية والقرارات التي أثارت الرعب والخوف بين تجار السوق السوداء .
ولكن بالنسبة لسعر الدولار في البنوك المصرية :

فكما نعلم أن التصريحات الصادرة من البنك المركزي ألزمت تثبيت ولا نية في تغير أسعارة نهائيا .

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