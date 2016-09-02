مطرانية المحلة: لدينا 4 كنائس بدون ترخيص ولن نتقدم بطلبات جديدة للبناء

أكد القمص يسطس وكيل مطرانية المحلة بمحافظة الغربية، والتى تضم :"زفتى، سمنود، قطور، المحلة"، أنه توجد 4 كناس تابعة لمطرانية المحلة تقام بها الشعائر الدينية منذ 20 عاما، ولم تحصل على تراخيص، وتعتبر مدرجة ضمن الكنائس المرخصة، خاصة وأنهم من الكنائس القديمة.

وأضاف وكيل مطرانية المحلة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قانون بناء الكنائس رغم تأخره كثيراً، إلا أنه تمت الموافقة عليه فى الوقت المناسب، مضيفا أن المطرانية لا يوجد لديها أى طلبات جديدة لبناء كنائس ، متابعا :"ننتظر معرفة تفصيل القانون وآلية التنفيذ، لمعرفة كيفية التنفيذ فى الفترة المقبلة".

وأشار وكيل المطرانية إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون بناء الكنائس أمر مشرف لمصر وشعبها ومجلس النواب.