مشروبات تضر بصحتك.. القهوة ذات النكهات والعصائر المعلبة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"بعض المشروبات عليك الابتعاد عنها، لأنها تسبب ضررا على الجسم والعقل، منها مشروبات الطاقة، إذ ذكر التقرير أن الأشخاص الذين يشربونها بشكل منتظم تتأثر صحتهم على المدى البعيد، ما ينتج عنه أرق وآلام المعدة وزيادة فى معدل ضربات القلب، وسرعة فى التنفس، وزيادة مستويات السكر فى الدم.

وحسب التقرير، فإن المشروبات الخالية من السكر أسوأ من المشروبات العادية، لأنها تحتوى على بدائل السكر الأكثر شيوعا وتكون سامة للجسم، وأثبتت الأبحاث أن مادة السكر تزيد مخاطر التعرض لأمراض الدماغ ، كما أنه من الضرورى تجنب بعض الأعشاب المجهولة المصدر لأنها تحتوى على مواد كيميائية قد تضر بصحة الجسم .

ووفقا للتقرير فإنه يجب تجنب شرب حليب غير الألبان مثل لبن جوز الهند، لأنه يحتوى على كميات عالية من السكر ، والمشروبات المعبأة فى زجاجات وعصائر الفاكهة لكونها تحتوى على مستويات عالية من السكر، مع تجنب شرب القهوة التى تحتوى على النكهات، لأنها تحتوى على مواد حافظة ومذيبات تضر الجسم .