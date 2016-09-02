أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مشروبات تضر بصحتك.. القهوة ذات النكهات والعصائر المعلبة

Google+ Print
مشروبات تضر بصحتك.. القهوة ذات النكهات والعصائر المعلبة مشروبات تضر بصحتك.. القهوة ذات النكهات والعصائر المعلبة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"بعض المشروبات عليك الابتعاد عنها، لأنها تسبب ضررا  على  الجسم  والعقل،  منها مشروبات الطاقة، إذ ذكر التقرير أن الأشخاص الذين يشربونها بشكل منتظم تتأثر صحتهم على المدى البعيد، ما ينتج عنه أرق وآلام المعدة وزيادة فى معدل ضربات القلب، وسرعة فى التنفس، وزيادة مستويات السكر فى الدم.

 

وحسب التقرير، فإن المشروبات الخالية من السكر  أسوأ من  المشروبات  العادية، لأنها تحتوى على بدائل السكر  الأكثر شيوعا  وتكون سامة للجسم، وأثبتت الأبحاث  أن مادة السكر تزيد مخاطر التعرض لأمراض الدماغ ، كما أنه من الضرورى تجنب بعض الأعشاب المجهولة المصدر لأنها تحتوى على مواد كيميائية قد تضر بصحة الجسم .

 

 ووفقا للتقرير فإنه يجب تجنب شرب حليب غير الألبان مثل لبن جوز الهند، لأنه يحتوى على كميات عالية من السكر ، والمشروبات المعبأة فى زجاجات وعصائر الفاكهة لكونها تحتوى على مستويات عالية من السكر، مع تجنب شرب القهوة التى تحتوى على النكهات، لأنها تحتوى على مواد حافظة ومذيبات تضر الجسم .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365