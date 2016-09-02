سامح شكرى: مباحثات السيسى وكيرى تناولت تعزيز العلاقات بين أمريكا ومصر

صرح سامح شكرى وزير الخارجية بأن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس، مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى يزور الهند حاليا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ودعم واشنطن للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى فى إطار حرص الولايات المتحدة على توفير الدعم الاقتصادى لمصر واهتمامها باستقرار مصر لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الجهود الرامية لدعم الاستقرار فى مصر.

وقال شكرى - فى تصريحات للصحفيين بنيودلهى - إن المباحثات تركزت أيضا على تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.. مؤكدا أهمية التنسيق بين البلدين لحل تلك الأزمات.

وأشار إلى أن كيرى بادر بطلب مقابلة الرئيس السيسى نظرا لتواجده بالهند فى نفس التوقيت.. لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أطلع الرئيس على المشاورات الروسية الأمريكية لإيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية.

وأوضح أن الرئيس أكد دعم مصر للجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سلميا ومواجهة الإرهاب فى تلك الدولة والحفاظ على سيادة الدولة السورية ووحدتها.. مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا الجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممى فى اليمن لتسوية الأزمة اليمنية سلميا، وأشار إلى أن الرئيس وكيرى تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع وجهود التسوية السلمية فى ليبيا، وأكدا ضرورة التوصل إلى توافق سياسى بين العناصر السياسية الفاعلة فى ليبيا وتقوية مؤسسات الدولة والحفاظ على طابعها المدنى ودعم القوات المسلحة الليبية لمواجهة الإرهاب ودعم حكومة الوفاق الوطنى.

وقال شكرى إن المباحثات تطرقت أيضا إلى القضية الفلسطينية التى تعد أولوية على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، منوها إلى أن كيرى استمع إلى رؤية الرئيس لاستئناف عملية السلام والتوصل إلى حل نهائى للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وحول لقاء الرئيس السيسى ووزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج، قال شكرى إن المباحثات تركزت على الاهتمام المشترك لتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والتنسيق السياسى بين البلدين لمواجهة تحديات الإرهاب.

وأضاف أن الوزيرة الهندية طرحت مبادرة بلادها لعقد مؤتمر دولى بالأمم المتحدة حول الإرهاب.. مشددا على أن الرئيس السيسى أكد دعمه لكافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب من منظور شامل.

وقال وزير الخارجية إن الرئيس ووزيرة الشئون الخارجية الهندية أكدا الطابع التاريخى الممتد للعلاقات المصرية الهندية واتساعها وثباتها على مدى الـ80 عاما الماضية والتوافق فى الرؤى تجاه القضايا الدولية.

وأشار شكرى إلى أن البلدين تعملان على استمرار العلاقة المتميزة بشقيها السياسى والاقتصادى ولاسيما فى مجالى الاستثمار والتجارة خلال الفترة القادمة.