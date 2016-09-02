الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندى غاندى

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الجمعة إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندى الراحل المهاتما غاندى بالعاصمة الهندية نيودلهى .

كانت مراسم الإستقبال الرسمية قد أجريت للرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم ترحيبا بزيارته الثانية إلى الهند خلال أقل من عام .

وستتناول المباحثات التى سيجريها الرئيس السيسى مع كل من الرئيس الهندي برناب موخرجى، ونائب الرئيس "محمد حميد أنصاري"، ورئيس الوزراء "ناريندرا مودى"، سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الإقتصادية والإستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية.