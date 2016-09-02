أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندى غاندى

Google+ Print
الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندى غاندى الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندى غاندى

>محمد الجالى ووكالات

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الجمعة  إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندى الراحل المهاتما غاندى بالعاصمة الهندية نيودلهى .

كانت مراسم الإستقبال الرسمية قد أجريت للرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم ترحيبا بزيارته الثانية إلى الهند خلال أقل من عام .

وستتناول المباحثات التى سيجريها الرئيس السيسى مع كل من الرئيس الهندي برناب موخرجى، ونائب الرئيس "محمد حميد أنصاري"، ورئيس الوزراء "ناريندرا مودى"، سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الإقتصادية والإستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365