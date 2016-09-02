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أخبار تونس.. رئيس البرلمان يؤكد عمق العلاقات مع اليابان

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أخبار تونس.. رئيس البرلمان يؤكد عمق العلاقات مع اليابان أخبار تونس.. رئيس البرلمان يؤكد عمق العلاقات مع اليابان

>تونس أ ش أ

قال رئيس البرلمان التونسى محمد الناصر، إن تونس "تعول على عمق صداقتها مع اليابان فى هذه المرحلة الصعبة لمواصلة دعمها اقتصاديا ، خاصة فى مجالات الاستثمار فى الجهات الداخلية ، باعتبار ترؤس اليابان لمجموعة السبعة".

 

وأبرز محمد الناصر، خلال اللقاء الذى جمعه يوم الخميس بمقر البرلمان بقصر باردو، بوفد عن مجموعة الصداقة التونسية اليابانية بالبرلمان الياباني، عراقة العلاقات التونسية اليابانية منذ الاستقلال ، وما يميزها من تقاسم لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، منوها بمساهمة اليابان فى دعم الانتقال الديمقراطى فى تونس.

 

من جهته .. أكد كاتسونورى تاناكا رئيس الوفد البرلمانى اليابانى ، أن بلاده ستواصل مساهمتها ودعمها لمسار الانتقال الديمقراطى فى تونس، مضيفا أن الوفد اختار التوجه مباشرة إلى تونس بعد مشاركته فى القمة الإفريقية - اليابانية المنعقدة فى العاصمة الكينية نيروبي، "نظرا لأهمية تونس فى محيطها الإفريقي".

 

وأشار رئيس الوفد اليابانى إلى أنه سيتم الاحتفاء بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين عبر تنظيم سفارة اليابان بتونس معرضا للصور الفوتوغرافية بمتحف باردو.


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