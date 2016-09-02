تجديد حبس مغربية متهمة بممارسة الدعارة واستقطاب زبائنها عبر تطبيق "who is there"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سيدة مغربية الجنسية 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بممارسة الدعارة، واستخدامها أحد التطبيقات على موقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة مغربية الجنسية وتمارس الدعارة من خلال الترويج لنفسها عبر تطبيق "who is there"؛ لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة مقابل 500 دولار فى الساعة.

وأضافت التحقيقات أن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنوا من ضبط المتهمة بعدما تتبعوا إعلاناتها عبر التطبيق، وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها وضبطها، وتمت إحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.