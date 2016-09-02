أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس مغربية متهمة بممارسة الدعارة واستقطاب زبائنها عبر تطبيق "who is there"

Google+ Print
تجديد حبس مغربية متهمة بممارسة الدعارة واستقطاب زبائنها عبر تطبيق "who is there" تجديد حبس مغربية متهمة بممارسة الدعارة واستقطاب زبائنها عبر تطبيق "who is there"

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سيدة مغربية الجنسية 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بممارسة الدعارة، واستخدامها أحد التطبيقات على موقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة مغربية الجنسية وتمارس الدعارة من خلال الترويج لنفسها عبر تطبيق "who is there"؛ لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة مقابل 500 دولار فى الساعة.

وأضافت التحقيقات أن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنوا من ضبط المتهمة بعدما تتبعوا إعلاناتها عبر التطبيق، وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها وضبطها، وتمت إحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365