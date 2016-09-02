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ضبط صاحب معرض سيارات ومركز صيانة لترويجهما سيارات بأوراق مزورة بالمنصورة

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ضبط صاحب معرض سيارات ومركز صيانة لترويجهما سيارات بأوراق مزورة بالمنصورة ضبط صاحب معرض سيارات ومركز صيانة لترويجهما سيارات بأوراق مزورة بالمنصورة

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بادارة مرور الدقهلية من ضبط اثنين متهمين بترويج سيارات تجمل أوراقا مزورة 

 

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من  الرائد دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية ، من ضبط كل من حمادة م. ا. صاحب معرض سيارات ، ودرويش ع. م صاحب مركز صيانة سيارات أثناء قيامهم بالترويج لبعض المركبات التى تحمل تراخيص وأوراق مزورة، حيث تم ضبط سيارة ماركة BMWسوداء اللون وتحمل لوحات س ى ر 7859 ،  وسيارة مرسيدس فضية اللون تحمل لوحات د و ج 2341 ، وسيارة مرسيدس تحمل لوحات س ق ى 5714 ، وسيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات ع و ب 8214.

 

 

وعلى الفور تم ضبط السيارات المذكورة وحجزها على ذمة تصرفات النيابة وجار تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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