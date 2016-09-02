ضبط صاحب معرض سيارات ومركز صيانة لترويجهما سيارات بأوراق مزورة بالمنصورة

تمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بادارة مرور الدقهلية من ضبط اثنين متهمين بترويج سيارات تجمل أوراقا مزورة

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من الرائد دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية ، من ضبط كل من حمادة م. ا. صاحب معرض سيارات ، ودرويش ع. م صاحب مركز صيانة سيارات أثناء قيامهم بالترويج لبعض المركبات التى تحمل تراخيص وأوراق مزورة، حيث تم ضبط سيارة ماركة BMWسوداء اللون وتحمل لوحات س ى ر 7859 ، وسيارة مرسيدس فضية اللون تحمل لوحات د و ج 2341 ، وسيارة مرسيدس تحمل لوحات س ق ى 5714 ، وسيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات ع و ب 8214.

وعلى الفور تم ضبط السيارات المذكورة وحجزها على ذمة تصرفات النيابة وجار تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.