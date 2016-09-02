حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة سيارة بالطريق الدائرى .

كان رجال مباحث السلام قد تمكنوا من القبض على عاطل أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها أعلى الطريق الدائرى والذى اعترف بسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول معلومات مفادها بتوقف سيارة ماركة "سوزوكى فان"، بالشارع الجديد بجوار الطريق الدائرى، يشتبه أن تكون مبلغ بسرقتها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أن الشخص المضبوط، أحمد ح ع 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4505 لسنة 2012 م مصر القديمة "سرقة وسائل نقل"، أثناء استقلاله السيارة رقم س د ص 812 ماركة سوزوكى فان، بيضاء اللون بالكشف الفنى تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 49709 لسنة 2016 م جنح الدرب الأحمر.

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.