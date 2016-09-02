منتدى «الأعمال السعودي الياباني - رؤية المملكة 2030» ينعقد في العاصمة اليابانية

في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان عقد أمس في العاصمة طوكيو منتدى «الأعمال السعودي الياباني - رؤية المملكة 2030». بمشاركة كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ورئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو.

رئيس جيترو: رؤية «المملكة 2030» إستراتيجية تتناغم مع تطلعاتنا في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت

وفي بداية المنتدى ألقى رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» هيرو ويكي إيشي غي كلمة افتتاحية رحب فيها بأصحاب المعالي الوزراء ورجال الأعمال اليابانيين الذين وصل عددهم في هذا المنتدى إلى 500 رجل أعمال.

وقال رئيس «جيترو» إن رؤية «المملكة 2030» هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية.

وأعرب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني في كلمة مماثلة عن ترحيبه بزيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان والوفد المرافق له من أصحاب المعالي الوزراء.

وأضاف إن عدد الحضور الكبير لهذا المنتدى دليل على اهتمام كبير يوليه اليابانيون للمملكة وللعلاقات الوثيقة بينها وبين اليابان.

وأشار إلى أن هذه العلاقات التي تأسست سنة 1955م تعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد، والمملكة شريك مهم جدًا لليابان حيث إنها أكبر مصدر للنفط لليابان،

كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما.

وأعرب عن تطلعه إلى أن هذه العلاقات ستزداد تطورًا ونماء أيضًا بعد زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان وبمشروع الرؤية التي طرحها سموه، حيث إن الجانب الياباني عازم على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المشروع.

وبين أنه بالإضافة إلى المجالات التقليدية التي يتعاون فيها البلدان مثل الصناعة والطاقة فإن اليابان تهدف إلى التعاون في مجالات جديدة واعدة مع طرح رؤية المملكة «2030».

وفي ختام كلمته أعرب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو عن ترحيبه مجددًا بزيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان، مؤكدًا أن هذه الزيارة سترسي أسسًا وقواعد جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.

بعد ذلك أقيمت مراسم لتسليم كتيب «شركاء استراتيجيون لرؤية المملكة 2030». حيث قام رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية بتسليم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الكتيب.

كما قدم وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هذا الكتيب هدية لأصحاب المعالي الوزراء.

ويشتمل هذا الكتيب على جميع أسماء الشركات اليابانية التي ترغب من الاستفادة من مشروع رؤية «المملكة 2030» الذين كانوا حاضرين للمنتدى.

ثم سلّم وزير التجارة والاستثمار رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض يتيح للمنظمة العمل للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.

الوزير القصبي يسلم الجانب الياباني رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي

المنتدى انعقد بحضور عدد من مسؤولي الجانبين السعودي والياباني

جانب من الحضور