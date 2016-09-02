فيصل بن خالد: رجالنا الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء الأربعاء، الحفل الختامي لفعاليات قرية عسير التراثية، التي نظمتها أمانة منطقة عسير في متنزه السودة خلال صيف هذا العام، وذلك على مسرح المفتاحة بأبها. وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين منطقة عسير صالح القاضي كلمة ثمّن خلالها جهود ومتابعة سمو أمير منطقة عسير لأنشطة الأمانة والبلديات التابعة لها التي قدمتها خلال صيف هذا العام، مشيراً إلى أن فعاليات قرية عسير التراثية اشتملت على العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي كافة شرائح المجتمع، ومنها إقامة مسرح ومرسم للطفل وبازارات لمنتجات المرأة وفلكلورات شارك فيها العديد من الفرق الشعبية التي تحاكي الموروث الشعبي للمحافظات والمراكز في منطقة عسير، إلى جانب إقامة العديد من الأمسيات الإنشادية والمعارض المصاحبة التي اشتملت على مشروعات الأمانة والبلديات التابعة لها وركن للحرف والتراثيات اليدوية. واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد والحضور إلى عدد من القصائد الشعرية، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الفعاليات والبرامج التي قدمتها البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير خلال فترة إقامة المهرجان، وأبوريتاً بعنوان "حلم يقترب".

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير البلديات المشاركة في إنجاح الفعاليات، كما تسلّم سموه هدية بهذه المناسبة.

من جهة أخرى استقبل أمير منطقة عسير صباح أمس صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود الذي يزور المنطقة حالياً.

وتمنى سمو أمير المنطقة طيب الإقامة لسموه بمنطقة عسير والاستمتاع بأجوائها ومناظرها الطبيعية. كما استقبل الأمير فيصل بن خالد أمس بديوان بالإمارة أسرة الشهيد محمد بن الحسين بن عبدالله المنحسي.

وأوضح سمو أمير منطقة عسير أن رجالنا الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي لدحر كل باغٍ وظالم، داعياً سموه الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وعبرت أسرة الشهيد "المنحسي" عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال ومواساتهم في فقيدهم، مؤكدين أنهم فخورين باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف.

سموه مستقبلاً أسرة الشهيد المنحسي