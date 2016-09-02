خالد الفيصل: المملكة تتعرض لهجمة غير منصفة للنيل منها.. وهذا قدر كل بلد ناجح

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، امس، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على ما تم إعداده وتجهيزه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام الواصلين عن طريق المطار.

وعقب الجولة، قال أمير منطقة مكة، إن التطوير الدائم والارتقاء بمستوى الخدمات في الحج وغيره أمر طبيعي، ويأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، الى جانب ما نتلقاه من تعليمات مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مؤكداً سعادته بما رأه من ارتقاء بمستوى الخدمات، وصفا ذلك بأنه نموذج لما يقدم من خدمات لضيوف الرحمن، ومقدماً شكره لوزارة الحج والعمرة على جهودها أثناء الموسم.

ولفت الأمير خالد الفيصل الى أن التوجه الراهن يسير نحو الحكومة الالكترونية في كافة القطاعات، بهدف تسهيل العمل والإجراءات في جميع المرافق، مضيفاً: "نحن في أول الطريق، والبوادر رائعة، ونتوقع أن يتطور العمل من موسم لآخر، ويسير من حسن لأحسن"، منوهاً إلى أن المخالفات ومحاولة الالتفاف على الانظمة والتعليمات أمر طبيعي، إلا ان الاجهزة الامنية وبقية القطاعات متنبه لذلك، مشيراً سموه إلى أن هناك ترتيب لضيوف الرحمن وتسهيل لإجراءاتهم، كما أن هناك حزم في تنفيذ الخطط بما يكفل حماية الحجاج.

ووجه أمير مكة بتركيز الجهود والدقة في تنفيذ الخطط، والاستمرارية في الارتقاء بالخدمات نحو الافضل، مضيفاً: "سأنقل للملك ولولي العهد ما شاهدته اليوم، ولابد أن تتضافر الجهود لخدمة الحجاج، وتسهيل إجراءاتهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم، بعد اداء مناسك الحج سالمين غانمين بإذن الله.

ونوه سموه إلى أن المملكة انسانا وحكومة وقيادة تتعرض لهجمة غير مبررة، وغير منصفة للنيل منها، مضيفاً أن هذا قدر كل بلد ناجح وكل شعب معتز بهويته ودينه ونفسه، فالمملكة تبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن هذا الشعب شعب عظيم، ومتمسك بدينه، ومعتز بقيادته، وواثق من نفسه، ولن تؤثر عليه مثل تلك الحملات.

وفي بداية الجولة، التي رافقه فيها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، توجه سموه إلى الصالة (13)، حيث استقبل فوجا من ضيوف الرحمن الذين قدموا جوًا عن طريق المطار عبر مجمع صالات الحج والعمرة، وهنأهم سموه بسلامة الوصول، متمنيًا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، مقدماً لهم الهدايا التذكارية.

بعدها انتقل سمو الأمير خالد الفيصل إلى الصالة (د) لتفقد مواقع الجهات الحكومية الخدمية التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وشملت مواقع وزارة الصحة والجوازات والجمارك وهيئة الحصر والتوزيع بوزارة الحج.

ثم توجه سموه إلى المنطقة المركزية، واطلع على كيفية إنهاء إجراءات الحجاج في عملية المغادرة وعلى الخدمات المقدمة في المنطقة العامة لحجاج بيت الله الحرام، كما شاهد سموه شاشات العرض التي تم تركيبها مؤخراً لإرشاد الحجاج وتقديم المعلومات المفيدة لهم.

عقب ذلك ترأس سموه اجتماعاً للجنة الحج المركزية، حيث تم استعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم الحج ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال موسم حج هذا العام، ومتابعة توفر كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

أمير مكة ومحافظ جدة يطلعان على سير العمل بالمطار

سموه مرحباً بضيوف الرحمن ومقدماً لهم الهدايا