قيادة أمن الحج: سنتعامل بحزم مع من يحاول الإساءة للحجاج

أعلنت قيادة قوات أمن الحج جاهزيتها الكاملة وجاهزية خططها للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وشددت القيادة، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات الأمن العام بالحج الذي عقد مساء أمس الأول بمقر الأمن العام في منى، على أنه سيتم منع المخالفين ممّن لا يحملون تصريح الحجّ من الدخول إلى المشاعر المقدسّة، ومحذرة من العقوبات التي تنتظر كل من ينقل هؤلاء المخالفين، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، كما قدّمت شرحاً عن أبرز ملامح الخطط الأمنية والتنظيمية لحج هذا العام.

ونوّه قائد قوات أمن الحج الفريق خالد الحربي في مستهل اللقاء بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ودعمها السخي من خلال ما وفرته من امكانيات ومشروعات عملاقة ستسهم -بمشيئة الله- في أداء حجاج بيت الله مناسكهم بكل يسر وسهولة.

إزالة بعض المخيمات لتوسيع الطرق.. وإعادة 164 ألف حاج مخالف

واستعرض الفريق الحربي أبرز ملامح الخطة الأمنية لموسم حج هذا العام، لافتاً النظر إلى أنه تم الاستعداد مبكراً لأعمال الحج، وفق توجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بتشكيل عدة لجان لدراسة الخطط والتقارير الماضية واستعراض تلك التقارير والخطط، وعلى ضوء ذلك عقدت اللجان والورش في جميع القطاعات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومن ثم تلافي السلبيات ودعم الايجابيات، مؤكدا الاستعداد الكامل للقوات الأمنية لمواجهة جميع المخاطر الأمنية.

وأضاف الفريق الحربي قائلا: إن الحج عبادة، وبالتالي فإن الأوامر واضحة للتعامل مع كل من يحاول الاساءة للحجاج، ومن أراد الخروج عن شعائر الحج سوف يتم التعامل معه بكل حزم وشدة ولن نسمح ان يخرج الحج عن مساره الطبيعي.

وحول رصد بعض الطرق التي تحتاج إلى اعادة توسعة في مشعر منى، أوضح الفريق الحربي انه تمت إزالة بعض المخيمات لكي يتم توسيع بعض الطرق والمسارات المؤدية لمنشأة الجمرات من اجل انسيابية الحركة لحجاج بيت الله الحرام، مبيناً انه تم اعادة 164 الفاً و35 حاجاً، فيما أعيد 34 ألف و742 مركبة مخالفة.

من جانبه، اكد مساعد قائد قوات امن الحج لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، انه لن يتم السماح لأي مخالف أو من لا يحمل تصريح الحج بالدخول إلى مكة المكرمة، وسيتم إعادته من مداخل مكة قبل ان يصل اليها، وذلك بعد تطبيق العقوبة بحدة، والتي تصل إلى الإبعاد عن البلد للمقيم، والمنع من الحج لعدة سنوات والغرامة المالية. وتابع اللواء الطويان: هناك نقاط تفتيش لأمن الطرق ويسعى فيها رجال الامن إلى منع المخالفين تعامل مع قطاعات اخرى كوزارة النقل للتأكد من سلامة الحافلات، بالاضافة لتواجد نقاط تهدئة على الطرق التي يسلكها الحجاج.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء هادي السبيعي، بأن خطة هذا العام بنيت على تجارب سابقة ولها مراحل أساسية وهي الإعداد ثم التخطيط والتحضير فالمتابعة ومن هنا تبدأ عملية التنفيذ، مشيراً بأن العمل بدأ على جميع خطوط ومداخل مكة وذلك من خلال سبعة مراكز وحجوزات ونقطتين فرز، مؤكداً بأنه في هذا العام تم استخدام نظام تقنية التتبع للحافلات وذلك من أجل معرفة الطرق التي تسلكها وتغيير الكثافات التي تحدث على الطرق.

إعادة 34 ألفاً و742 مركبة مخالفة.. والعقوبات ستطبق بشدة