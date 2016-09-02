«مراكز توجيه الحجاج».. ورش عمل على مدار الساعة

تشهد مراكز توجيه الحجاج في مداخل مكة المكرمة عملاً كبيراً على مدار الساعة من قبل العاملين هنالك، تزامناً مع وصول أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن الذين قدموا إلى أطهر البقاع لتأدية مناسك الحج.

وتعمل تلك المراكز على خدمة الحجاج، من خلال تقديم الخدمات لهم وبذل قصارى الجهد لتذليل أي صعوبات تواجههم، تنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي جعل راحة الحجاج وضيوف الرحمن من أولوياته.

وتقوم تلك المراكز باستكمال إجراءات توجيه حافلات الحجاج إلى مكاتب الخدمة الميدانية التابعين لها، من أجل إيصالهم إلى مقار سكنهم داخل العاصمة المقدسة، ويتنافس العاملون في مراكز الاستقبال والتوجيه على تقديم أرقى الخدمات للحجاج، إذ حرصوا على أن يكونوا لهم صورة مشرفة تعكس أخلاقيات المسلم أولاً، وتبرهن على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالحجاج ثانياً.

حافلات احتياطية بمراكز التوجيه.. وألفا طالب يقدمون ثلاثة آلاف هدية للحجيج

مهيأة بشكل متكامل

وما أن يصل الحاج إلى مركز التوجيه، سواءً ذلك الذي في طريق مكة المكرمة - جدة، أو طريق مكة - المدينة المنورة، أو غيرهما من المراكز، إلا وسيجد عددا من العاملين الحريصين على خدمته، فهذا يقدم له عبوة ماء زمزم، والآخر يهدي له الورود، والثالث يرحب به ويقدم له هدايا أخرى، وهو الأمر الذي يعطي له انطباعاً بأنه سيؤدي مناسكه بيسر وسهولة كونه يشعر بأنه في بلده وبين أهله، ويتأكد حينها بنفسه بأن الإشادات التي كانت تنالها المملكة من قبل الحجاج لم تكن "مجاملة" أو "مبالغة"، بل هي حصاد عمل كبير من كافة القطاعات المسؤولة عن الحج.

وعلى الرغم من أن مراكز التوجيه لا تستخدم إلا في أيام قليلة خلال العام إلا أنها مهيأة بشكل متكامل من الخدمات، فعلى سبيل المثال، مبنى مركز مراقبة تفويج الحجاج بطريق مكة المكرمة - جدة، نفذ وفق أحدث المواصفات والتجهيزات التقنية والآلية، إذ يتكون المركز الجديد من مبنى للخدمات الإدارية، ويشتمل على ستة مسارات إلكترونية لفرز الحافلات، تحتوي على جميع التجهيزات التقنية والآلية المتقدمة لتسهيل عملية تفويج الحجاج وإنهاء إجراءاتهم في مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق للحافلة الواحدة.

كما زود المبنى بمسجد يتسع لحوالي 500 مصل، وبه مصلى للنساء ودورات مياه، كما يوجد به مكتب للخطوط الجوية العربية السعودية، وعيادة طبية لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها وتوفر أدوية الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تواجد جمعية هدية الحاج والمعتمر بالمركز لتوزيع الهدايا على ضيوف الرحمن.

حافلات احتياطية بالمراكز

ووفرت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية عددا من الحافلات الاحتياطية في مراكز توجيه، وذلك للاستعانة بها في حالات الطوارئ، مثل تعطل أي من الحافلات التي تقل الحجاج، وهي خطوة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات للحجاج.

وتساهم مراكز توجيه الحجاج في تنظيم الحركة المرورية داخل مكة المكرمة، وبالتحديد المنطقة المركزية حول المسجد الحرام وما جاورها، من خلال التحكم والسيطرة على الحركة المرورية للحافلات، ومنع تدفقها دفعة واحدة إلى المنطقة المركزية، تجنباً للازدحام المروري داخل الأحياء وحول الحرم، خصوصاً في أوقات الذرة، إذ ترتبط مراكز التوجيه بإدارة مرور العاصمة المقدسة.

مركز التحكم ونظام المراقبة في وزارة الحج والعمرة الذي أطلقه وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن بهدف رفع مستوى الأداء الخدمي لأعمال الوزارة وبرامجها التنفيذية، وتطبيق برامج الجودة، ومؤشرات الأداء، وتسريع معدلات الإنجاز في العمليات التشغيلية لموسم حج هذا العام، انعكس إيجابياً على عمل مراكز توجيه الحجاج بمداخل مكة، كون المركز يهدف إلى زيادة مستوى التنسيق الميداني، وتسريع آلية إتخاذ القرار، وربط الفرق الميدانية بصناع القرار لمباشرة المستجدات أولا بأول، ورصد السلبيات حال ظهورها ومعالجتها من خلال لوحة التحكم المرتبطة على مدار الساعة بالقيادات.

مشاركة ألفي طالب

وتباشر مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار الساعة استقبال الحجاج والرد على استفساراتهم، وإرشاد التائهين، وتلقي الشكاوى والملاحظات والتنسيق مع مؤسسات الطوافة وحملات الحج، وتنفيذ برامج المراقبة والمتابعة الميدانية والتواصل الفوري مع قيادات الوزارة وكافة أطراف منظومة الحج والعمرة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.

أما برنامج الإسوارة الإلكترونية الذي طبق على الحجاج هذا العام، فساهم في سرعة التعرف على الحجاج، وقراءة بياناتهم إلكترونياً خصوصاً الذين لا يتحدثون العربية، أو مجهولي الهوية، ومكن وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات الحكومية من التعرف على بيانات الحجاج ومقر سكنهم وكافة المعلومات اللازمة، واختصار زمن الإجراءات.

كما تتواجد إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة هذا العام في مراكز توجيه الحجاج، بعد أن دشنت برنامج استقبال الحجاج "كلنا نحبكم ونحن في خدمتكم"، تحت شعار"الحج عبادة وسلوك حضاري" الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بمركز استقبال وتفويج الحجاج بطريق مكة - جدة السريع، ويأتي البرنامج ضمن البرامج التطوعية التي أعدت لها إدارة نشاط الطلاب بمنافذ مكة المكرمة ومداخلها، بمشاركة أكثر من ألفي طالب من طلاب أندية الحي والموسمية، وقدموا في أول يوم أكثر من ثلاثة آلاف هدية في بادرة تربوية وتطوعية.

مركز صحي لخدمة ضيوف الرحمن بمركز التوجيه