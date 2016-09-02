ولي ولي العهد التقى إمبراطور اليابان.. وشهد مع رئيس الوزراء تبادل سبع اتفاقيات

استقبل جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري في طوكيو صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجلالة الإمبراطور، فيما أبدى إمبراطور اليابان نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين، وجرى تبادل الأحاديث حول العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.

واستقبل دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي أمس الأمير محمد بن سلمان

وقد أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلامان الوطنيان السعودي والياباني، وتم استعراض حرس الشرف.

شينزو آبي يثّمن دور المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.. ويبدي رغبة بلاده في الشراكة برؤية 2030

وعقد رئيس الوزراء الياباني وولي ولي العهد اجتماعا نقل سموه خلاله تحيات خادم الحرمين وولي العهد لرئيس الوزراء الياباني، فيما حمله دولته تحياته لهما.

وجرى بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030 والرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها، مبديا تقدير بلاده للدور القيادي للمملكة في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وشهد رئيس الوزراء الياباني وولي ولي العهد تبادل سبع مذكرات تفاهم تشمل: تعزيز التبادل الثقافي، مكافحة تقليد المنتجات، التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، التعاون في عدد من مجالات قطاع الطاقة، التعاون الاستثماري في المجال الصناعي، وفي مجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات، والمجال الاخباري.

وقد أقام رئيس الوزراء الياباني مأدبة عشاء احتفاءً بسمو ولي ولي العهد حيث ألقى سموه ورئيس الوزراء كلمتين استعرضا خلالهما العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بينهما والرغبة في مواصلة تعزيزها بما يحقق تطلعات الحكومتين والشعبين الصديقين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشوجي سيكو.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء شينزو آبي في بداية الاجتماع