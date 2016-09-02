أمير نجران يشدد على الاهتمام بتربية الأبناء ورعايتهم وتحصين عقولهم من الأفكار الضالة

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لأهالي وسكان محافظة شرورة، مؤكدا أنه يزور المحافظة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، لتفقد أحوال المواطنين، والوقوف على احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأثناء استقبال سموه الأهالي في مقر الضيافة قال "إنني سعيد بما رأيته وسمعته من المواطنين في المنطقة، وقد نذروا أنفسهم لخدمة المليك والوطن، وهو ليس بمستغرب على أبناء وأحفاد من ساهموا في تأسيس البلاد، والتفوا مع الملك الموحّد الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وشاركوا معه بلا راتب ولا رتبة".

العدالة هي الأساس في تنفيذ أي إجراء.. ولا يوجد في المملكة فئة «بدون»

وأكد سموه أن أي مكان على خارطة الوطن، هو جزء لا يتجزأ من الدولة، سواء في نواحي اجتماعية أو تنموية وأمنية، وقال "إن ما نشاهده من تلاحم ووحدة وطنية، وما نتابعه من نجاحات أمنية وضربات استباقية ضد من يريد لنا الشر، لهو بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وتعاون المواطن الكريم".

وشدد سموه على الاهتمام بتربية الأبناء ورعايتهم، وتحصين عقولهم من الأفكار الضالة المنحرفة، قائلا "لقد كرّمنا الله في هذه البلاد بنعم جليلة، جاءت بسبب تمسكنا بالشريعة الإسلامية، والتفافنا حول ولي أمرنا، فعلينا أن نحافظ على هذه الأسباب، ونصونها لأحفادنا كما ورثناها من آبائنا، والحرص على تربية أبنائنا على الطريق السوي، لا يمينا ولا يسارا، وبلا إفراط ولا تفريط، خصوصا وقد ابتلينا في هذا الوقت بفئة ضلت طريقها، وبلغ الغي فيها إلى منتهاه، لتصل إلى استهداف المسلمين، وتفجير بيوت الله، وقتل الأم والأب".

وجدّد سموه التحذير من الانجراف وراء المعرّفات في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف أمن الوطن ووحدة شعبه، وقال "بعض العبارات تلامس المشاعر، وتفرش الطريق بالورود أمام المتلقي، وقد لا يعلم أن نهاية الطريق هي السقوط في الهاوية، ونحن نثق في جلّ شبابنا أنهم أقدر على التمييز بين الحق والباطل، وبين الصديق والعدو، فهم سلاح الوطن ضد من يحاول المساس بأمننا وتلاحمنا وتآخينا".

ونوه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام حديثه بالبطولات التي يسجلها رجال القوات العسكرية، من كافة القطاعات، سواء على الحدود أو في الداخل، داعيا الله أن يحفظهم، ويثبتهم بنصر منه وعزة.

من جهة أخرى شدد سمو أمير منطقة نجران، على عدم إطلاق مصطلح "البدون" لطالبي الجنسية، وعلى الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات التي أُقرت لتحديد العلاقة بين المواطن والمسؤول.

وقال سموه ردًّا على أحد طالبي الجنسية "لا يوجد في المملكة ولا في أنظمتها ولوائحها التنفيذية فئة اسمها "بدون"، فالموجود إما مواطن أو مقيم أو متخلف، أما طالبو الجنسية، فإن حصل بعضهم عليها فهذا حق لهم، وإن لم يحصلوا عليها فلسنا ملزمين بمنحهم إياها".

وأكد سموه أن جميع المسؤولين معنيون بخدمة أي مواطن، قائلا "ما جئت هنا إلا لخدمتكم، وليس لي في هذا فضل ولا منة، بل هذا حق لكم، وواجب علي، ولا ندخر جهدا في تلبية احتياجاتكم، ولكن ليس بالقفز على الأنظمة والتعليمات، فالنظام هو عقد العلاقة بين المواطن والمسؤول".

وبشأن ما عُرض على سموه من شكاوى تتعلق بإزالة التعديات، بيّن سموه أن العدالة هي الأساس في تنفيذ أي إجراء، وإن كان في تطبيقها وتحقيق الحق مضرة لأحد، وقال :"من يتعدى على أملاك الدولة لن نتردد في إزالة أي إحداثات عليها، ومن يملك صكا شرعيا نحن مسؤولون عن صون عقاره والمحافظة عليه".

إلى ذلك كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الطلاب المتميزين في دورات شهداء عاصفة الحزم القرآنية "شهداؤنا"، والداعمين لها، والتي نظمتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شرورة، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

وأوصى سموه المتميزين في دورات "شهداؤنا"، أثناء تكريمهم في مقر محافظة شرورة، ظهر أمس، بالتمسك بكتاب الله تعالى، والعمل به، والإيمان بأنه منهاج كامل للحياة، وميزان العدالة، ومبعث السماحة والرحمة.

وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عن الدورات؛ حيث بلغ عددها عشر دورات، ست للبنين، وأربع للبنات، شارك فيها 911 طالبًا وطالبة.