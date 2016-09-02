الشريف: الإعلام شريك أساسي في «نبراس»

عقد المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، ملتقى نبراس الإعلامي الأول بحضور عددٍ من رجال الإعلام والصحافة والمختصين، وذلك مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالرياض.

وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف، خلال افتتاح الملتقى "إن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات الذي يحظى بمتابعة شخصية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك اهتمام أصحاب السمو أمراء المناطق جاء لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات في المملكة والوقاية منها". كما قدم الشريف شكره لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة "سابك"، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على الجهود التي قدمتها الشركة ودعمها لبرنامج "نبراس" خلال الفترة الماضية، مثمنا دور مدير عام إدارة المسؤولية الاجتماعية الدولية في شركة سابك يعرب الثنيان، لمتابعته الحثيثة لإنجاح فعاليات البرنامج المختلفة التي دعمتها الشركة ولكافة أعضاء فريق "نبراس" من أمانة اللجنة وشركة سابك على جهودهم خلال المرحلة الماضية من المشروع وما حققه من نجاحات. وأشار إلى أن مشروع "نبراس" مشروع شامل وعالمي يخضع للمعايير الدولية ويرسم خارطة طريق موحدة لكل المؤسسات الحكومية والأهلية لتسير في اتجاه واحد وهو إنقاذ المجتمع من آفة المخدرات، كما يسعى لخلق بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال وسائل الإعلان لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، ويقدم خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع 1955، تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمبادرة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والعمل على الحد من مشكلة تعاطي المخدرات.

وأوضح أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من ورش العمل للتحضير لتنفيذ برنامج مختص بتعزيز القيم لدى الأطفال كتجربة أولى، سعياً من «نبراس» لإكساب الأطفال عددا من القيم ذات الأهمية التي تسهم في حمايتهم وبناء شخصيتهم؛ لتجعلهم أطفالا فاعلين وبعيدين عن محيط المخدرات والتعاطي.

ثم ألقى مدير عام إدارة المسؤولية الاجتماعية الدولية في شركة سابك يعرب الثنيان، كلمة استعرض فيها دور شركة سابك في برامج المسؤولية الاجتماعية ومبادرات سابك في هذا المجال ومنها مشاركتها الفاعلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" والنجاحات الكبيرة التي حققتها في ذلك الاتجاه.

وقال "إن الشركة أنفقت على برامج المسؤولية الاجتماعية من عام 2004 م وحتى الآن 2.8 مليار ريال، منها مبلغ 300 مليون ريال لإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة الرياض، بالإضافة إلى إنشاء "مركز منتصف الطريق" لمساعدة المتعافين من الإدمان بقيمة 15,000,000 ريال بالدرعية".