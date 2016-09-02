مجلس القضاء يطلق «نظام المحاكم الإلكتروني»

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق برنامج نظام المحاكم الإلكتروني، الذي يعنى بتدوين كافة بيانات المحاكم من الدوائر والقضاة وتوفير كافة البيانات اللازمة عن المحاكم، وتقديم الخدمات التقنية وتوفير كافة البيانات اللازمة عنها.

وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن البرنامج سيقدم خدمات تقنية عن المحاكم لتكوين قاعدة بيانات الكترونية شمولية دقيقة للاعتماد عليها، مؤكداً أن الهدف من هذا المشروع توفير كافة البيانات اللازمة عن المحاكم وولايتها القضائية، وربط الدوائر القضائية بالقضاة ومقترحات رؤساء المحاكم بهذا الخصوص للوصول إلى الحاجة الفعلية للمحاكم، وبالتالي تلبية احتياجاتها من الدوائر وشغلها بالقضاة بما يخفف أعباء العمل ويحقق التطلعات بخدمات الكترونية مميزة.

وأضاف أن من أهداف البرنامج استكمال خطة المجلس في تقديم الخدمات الالكترونية وتوفير قاعدة البيانات التي يستند عليها في إصدار القرارات وفق تصور كامل عن المحاكم وتشكيلاتها من الدوائر والقضاة بعد تدقيق البيانات من الجهة المختصة، وربط نظام المحاكم بالنظام الشامل، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، وجه بأهمية مشاركة رؤساء المحاكم بتدوين البيانات اللازمة عن محاكمهم في البرنامج المذكور، وأن النظر في طلبات دعم المحاكم بالقضاة والدوائر يستلزم اكتمال تسجيل البيانات في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.