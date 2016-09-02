الصحة: لا توجد حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج

اكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للحجاج جيدة ولا توجد بينهم حالات وبائية أو محجرية حتى الآن ولله الحمد ، وان "الصحة" تركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج ، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأوضحت أنها أنهت كافة استعداداتها التقنية والبشرية لموسم الحج سعياً للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم، وتوفير أجواء صحية ملائمة تمكنهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة ، وذلك من خلال العديد من المرافق الصحية المنتشرة بمناطق المملكة ، ابتداءً من المنافذ الرئيسية للمملكة مروراً بمناطق الحج وصولاً للمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وأن هذه المرافق تجهيزها ودعمها بكافة احتياجاتها على مختلف المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإسعافية والتوعوية .

واكدت بأنها هيأت لخدمة ضيوف الرحمن 25 مستشفى ، منها: اربعة بمشعر عرفات، اربعة بمشعر منى، سبعة بالعاصمة المقدسة، تسعة بالمدينة المنورة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية وأن عدد أسرّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج يبلغ حوالي 5000 سرير ، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سرير طوارئ، ويدعم ذلك 155 مركزًا صحيًّا دائمًا وموسميًّا في مناطق الحج موزعة كالتالي: 43 مركزًا صحيًّا بالعاصمة المقدسة، 78 مركزًا صحيًّا بالمشاعر المقدسة ،46 بمنطقة عرفات، ستة بممر المشاة بمزدلفة، 26 بمنطقة منى، 18 مركزًا صحيًّا بالمدينة المنورة. 16 مركزًا صحيًّا للطوارئ على جسر الجمرات، إضافة إلى ثلاثة مراكز إسعافية متقدمة في الحرم المكي الشريف. كما تم تشغيل 18 نقطة طبية تقع علي جانبي محطات القطار. الجدير بالذكر ان عدد الحجاج الذين راجعوا مرافق الصحة والخدمات التي قدمتها لهم بلغ " 149478 ".