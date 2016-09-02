عبد الحليم لـ في الجول: ناشيء الأهلي سيصبح نجما في الزمالك مثلما حدث لطارق السعيد

يثق أحمد عبد الحليم مدير قطاع الناشئين بالزمالك في قدرات الناشئ عادل مجدي كامل لاعب الأهلي السابق الذي ينضم للزمالك خلال أيام.

الأهلي تخلى عن نجل الفنان مجدي كامل الذي لعب في صفوف فريق الشباب بالنادي - مواليد 1997 - قبل أن يتجه اللاعب للزمالك.

وقال عبد الحليم في تصريحات لـFilGoal.com يوم الخميس: "قمنا باختبار اللاعب في مباراة ودية ضد الشرقية اليوم وظهر بمستوى طيب للغاية".

وأضاف "أثق في قدرة عادل مجدي كامل على اللمعان في صفوف الزمالك، فهو يتمتع بإمكانات رائعة".

وأوضح عبد الحليم أن اللاعب سيبدأ التدرب مع زملائه الجدد في الزمالك يوم السبت المقبل.

وأتم "قبل سنوات تخلى الأهلي عن طارق السعيد من صفوف الناشئين وحضر للزمالك وجعلت منه نجما في صفوف القلعة البيضاء، وهو ما استطيع فعله مع عادل مجدي الذي سيصبح نجما في المستقبل القريب".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيوقع خلال الساعات المقبلة على عقد يربطه بالزمالك لمدة ثلاث سنوات مقابل 120 ألف جنيه.