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أسباب تجعل الخضروات المسلوقة جزءا من نظامك الغذائى.. أهمها إنقاص الوزن

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أسباب تجعل الخضروات المسلوقة جزءا من نظامك الغذائى.. أهمها إنقاص الوزن أسباب تجعل الخضروات المسلوقة جزءا من نظامك الغذائى.. أهمها إنقاص الوزن

>كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" العديد من الأسباب التى تجعل تناولك للخضروات المسلوقة جزءا من طعامك، إذ ذكر التقرير أنها تكون  أكثر ليونة، ويمكن مضغها بشكل جيد وسهلة الهضم، لأن الجهاز الهضمى لا يستطيع هضم الخضروات النيئة.

 

 

كما  أن  تناول الأطعمة المسلوقة أفضل بكثير من تناول الأطعمة المقلية، لأن قلى الطعام يفقده العناصر الغذائية الموجودة فى الخضروات، لكن السلق لا يدمر العناصر الغذائية ويكون جيدا للصحة.

 

 

وعدد التقرير الفوائد الصحية الأخرى لتناول الخضروات المسلوقة، فذكر أنها تحتوى على  معادن مهمة للجسم، وقد ثبت علميا أن الخضروات تحتوى على معادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد واليود وغيرها من المعادن التى يحصل عليها الجسم من الخضروات المسلوقة دون أن تفقد قيمتها .

 

 

كما جاء فى التقرير أن الخضروات المسلوقة تساعد على  إنقاص الوزن بشكل ملحوظ وتمنع تكون حصوات بالكلى التى تعد من  الأمراض الشائعة  ويعانى منها كثير من الأشخاص،  إذ أن الخضروات المسلوقة لديها بعض الخصائص الطبيعية التى تمنع  بشكل جيد نمو الحصوات فى الكلى، وتساعد فى علاج التهاب المعدة، ويمكن البدء فى اتباع نظام غذائى يحتوى على خضروات مسلوقة. 


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