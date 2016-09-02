قرية تتحول لثكنة عسكرية لمنع تجدد مشاجرة بين عائلتين بعد مقتل سائق بأوسيم

تحولت قرية الكوم الأحمر بأوسيم لثكنة عسكرية، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن مقتل سائق، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب انبعاث الأدخنة من عربة لبيع الأطعمة وتضرر صاحب محل مجاور من الرائحة، حيث استعان كل منهما بأفراد عائلته وأطلقت الأعيرة النارية التى أسفرت عن مقتل سائق تاكسى يدعى "ع.ع.خ" نتيجة إصابته بطلق نارى بالرأس

وأكد أحد سكان القرية أنه فور وقوع الحادث تحولت القرية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بعد إنتشار قوات الأمن خشية تجدد الاشتباكات بين العائلتين.