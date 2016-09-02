فريق مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

احتفل أعضاء فريق مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد» صباح أمس، في مركز راشد بن محمد لتحفيظ القرآن الكريم بمدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي بمنطقة الصفا 2 بدبي، بيوم المرأة الإماراتية.

وبهذه المناسبة أكدت نورة سيف المهيري مديرة المدرسة أن المرأة الإماراتية تجاوزت كل التوقعات، وتبوأت مكانة متميزة على جميع الصُعد في الساحة الدولية والعالمية، مشيدة بدور أم الإمارات في الوقوف إلى جانب المرأة وتقديم كل سُبل الدعم والمساندة لها منذ فجر النهضة وإظهار وتعزيز دورها ورسالتها بقوة واستحقاق.

ولفتت إلى أن مركز راشد بن محمد بن راشد لتحفيظ القرآن الكريم يشهد اقبالاً واسعاً ونشاطات كثيرة في مجال تحفيظ القرآن، مؤكدة أن إدارة المدرسة تعمل على تطوير وتحديث أساليب وطرائق التعليم بما تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تعتبر نبراساً لتطوير التعليم، وإسعاد الطلبة.

مؤكدة أن المدرسة تعتزم طرح برامج جديدة مسايرة للتطور لتعزيز العملية التعليمية في ضوء رؤية وزارة التربية والتعليم ومن ضمنها تطبيق مسار النخبة للمتميزين الذي أطلقته الوزارة.

ومن ناحيتها ثمنت خلود المهيري نائب رئيس نادي سيدات الإمارات والمهن الحرة، ومنسق المبادرة من مكتب زعبيل، الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في دعم المرأة مشيرة إلى أنهما تعتبران أنموذجين رفيعين لابنة الإمارات، موضحة أن لسموهما السبق في ترسيخ التجربة الإماراتية.

مقومات

وأضافت أن دور سموهما الداعم حقق مقومات الحياة الكريمة والرفاهية للمجتمع، وتنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية باعتبارها شريكاً أساسياً واستراتيجياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة..

حيث باتت تتبوأ أرفع المناصب في السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية. وأعربت عن سعادتها كونها امرأة إماراتية تنعم بهذه الاحتفالية التي تجسد قيما رفيعة وإنصافا لدور المرأة الريادي في منظومة الاستدامة باعتبارها شريكا استراتيجيا للرجل في ملحمة البناء والتعمير.

فخر واعتزاز

وأشارت نادية غريب البسطي ضابط أول تخليص بمركز خدمة العملاء بميناء راشد، منسقة المبادرة من جمارك دبي أن الدولة، تحرص بشكل كبير على النهوض بالمرأة ومنحها مزيدا من الثقة بقدراتها على أن تتبوأ مراكز قيادية في المجتمع، وتعزيز وجودها فيه كفرد فعّال قادر على العطاء والموازنة بين الحياة العملية وبين الواجبات الأسرية.

وقالت إننا نشعر بالفخر والاعتزاز بأن المرأة الإماراتية كانت بفضل دعم القيادة الرشيدة الحكيمة في مختلف مراحل مسيرة تقدمها، سبّاقة في المجالات كافة وخاصة المعنية بالابتكار والإبداع، مما جعل منها نموذجا رياديا في المنطقة.

خطط

ناقش الفريق عقب الاحتفالية الخطط والبرامج المتوقع تنفيذها خلال العام القادم 2017، إلى جانب برامج عيد الأضحى المبارك، وباشر توزيع المهام على أعضاء الفريق، والاتفاق على تحدد مواعيد دورية للاجتماعات، للاطمئنان على سير إجراءات العمل بشكل ملائم، واستحداث حملات إضافية تحت مظلة المبادرة مثل «عيدية يتيم» و«حقيبة المدرسة».