شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع كلية شنغهاي

بحث الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، مع شو مين نائب عميد كلية الشرطة في مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز التعاون الاكاديمي والتدريبي والعلمي وتبادل الخبرات والدورات التخصصية، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذلك خلال اللقاء الذي حضره الوفد الذي ضم العميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية..

والعميد الدكتور خالد علي المري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات والتقنيات، والعميد عبدالله خليفة المري نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والأستاذ بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

واستمع الفريق المزينة والوفد المرافق بحضور فنغ تشي مدير المكتب العام في كلية الشرطة وسانغ جونغ نائب مدير إدارة التعاون الدولي في المكتب العام التابع لحكومة شنغهاي إلى شرح عن تاريخ إنشاء الكلية في العام 1949.

وهي عبارة عن دمج لمدرسة شنغهاي للعلوم الشرطية ومدرسة شنغهاي للأمن العام وتهدف إلى تخريج دفعات شرطية أمنية من الضباط وصف الضباط والأفراد وتأهيلهم علميا وأكاديميا وإضافة إلى الدورات التخصصية في جميع المجالات الأمنية الجنائية والمرورية وتنفيذ القانون ودورات لتنمية المهارات في قيادة السيارات والدراجات والآليات وحماية الشخصيات وحفظ النظام.

أكاديمية شرطة دبي

وأشار الفريق خميس مطر المزينة، رئيس مجلس أكاديمية شرطة دبي، إلى أن مدرسة التدريب في شرطة دبي أنشئت في العام 1968 وتطورت إلى أكاديمية شرطة دبي في العام 1987..

وتستقبل طلابا من أبناء دول مجلس وبعض الدول العربية للحصول على درجة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة إضافة إلى برنامج للدراسات العليا في القانون وعلوم الشرطة في القانون العام والخاص والعلوم الجنائية، وفي العام 2006 تم إضافة برامج ماجستير في التخصصات الآتية: ماجستير في القانون التجاري والاستثمارات الدولية.

وماجستير علوم الشرطة في إدارة الأزمات الأمنية، وماجستير علوم الشرطة في البحث الجنائي، وحصلت الأكاديمية على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الجنائية في العام الدراسي 2010/‏‏2011.

وعقب اللقاء تجول الفريق خميس مطر المزينة والوفد المرافق له في كلية الشرطة بشنغهاي وشاهدوا المباني الصديقة للبيئة والقاعات التعليمية الحديثة المجهزة بأجهزة متعددة الوسائط، ومختبرات للحاسوب والابتكار، وقاعات للقراءة الإلكترونية، ونواد رياضة مختصة بالتدريب الشرطي، وقاعات للرماية، وحلبات للقيادة، ومكتبة تحوي أكثر من 350 ألف كتاب.

واستمع الفريق خميس مطر المزينة والوفد المرافق له من يو لي نائب مدير معرض إكسبو 2010، لشرح حول المعرض الذي استقبل 73 مليون زائر وشارك فيه 192 بلداً و50 منظمة دولية، إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي طبقتها شرطة شنغهاي بتنفيذ برامج السلامة.

اطلاع

اطلع وفد شرطة دبي على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في إكسبو شنغهاي 2010 وآليات العمل والتكامل بين الجهات الحكومية لإيجاد بنية تحتية وخدمية مؤهلة تتيح الوصول إلى المرافق كافة، وتوفير رعاية صحية متميزة لذوي الإعاقة.

إضافة إلى خدمات اجتماعية مساندة، علاوة على خلق وعي مجتمعي واسع يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ومشاركتهم في تنميته وتطوره وإسعادهم. وأكد الفريق المزينة أن معرض إكسبو دبي الدولي 2020 سيترك إرثاً حضاريا.