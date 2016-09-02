حجز 46 مركبة وإنذار 119 سيارة مهملة في «الزعفرانة» بأبوظبي خلال أغسطس

حجزت بلدية مدينة أبوظبي 46 سيارة مهملة ومتروكة في المواقف العامة والساحات، كما حررت 119 إنذاراً خلال شهر أغسطس الماضي في النطاق التابع لمركز الزعفرانة فقط. (البيان) رافقت فريق التفتيش التابع لمركز الزعفرانة أمس، خلال حملة مفاجئة على السيارات المهملة.

حيث تم احتجاز ونقل 4 سيارات تم تحرير إنذارات لها من قبل، كما حرر فريق التفتيش عدد من الإنذارات للمركبات المهملة في المنطقة.

وأكدت البلدية أن حملات التفتيش على السيارات المهملة والمشوهة لمظهر المدينة لا تتوقف، حيث يقوم فريق التفتيش المتخصص بمراقبة المواقف العامة والساحات وملاحظة السيارات المغبرة والمتسخة والمتوقفة لفترات، والتي يبدو عليها الإهمال، فيتم تحرير إنذار للمركبة مع تصويرها وإرفاق بياناتها كاملة في ورق رسمي، ويتم منح السيارة ثلاثة أيام عمل لمنح صاحبها الفرصة لتنظيفها وتحريكها من مكانها.

وأضافت البلدية أن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المخالفين تبدأ بتحرير الإنذار، الذي يتم إلصاقه على السيارات المهملة بهدف نقلها أو تنظيفها، ثم يتم منح السيارة مهلة ثلاثة أيام بعدها يتم تحرير المخالفة وحجز السيارة.

وأشارت البلدية إلى أنه من بين 119 إنذاراً تم تحريرها للسيارات المهملة الشهر الماضي استجابت 73 سيارة، وقام أصحابها بتنظيفها ونقلها من موقفها، بينما ترك 46 شخصاً سيارتهم فتم حجزها وتحرير مخالفات لهم. وأوضحت البلدية أن قيمة المخالفة 3 آلاف درهم، يتم تخفيضها إلى 1500 درهم والتصالح مع أصحابها.