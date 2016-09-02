«نرتقي إلى التميز» يسلط الضوء على أحدث ممارسات التربية الخاصة في العالم

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأميرة هيا بنت الحسين تنظم جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة منتدىً عالمياً تحت شعار «نجتاز الحدود، نرتقي إلى التميز»، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الدراسات والممارسات التي يشهدها مجال التربية الخاصة في العالم.

وقالت منى الصفار المنسق العام لمنتدى جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة: إن الغاية من إقامة المنتدى هي دعم للأفراد ذوي الإعاقة الخاصة وأسرهم بما يساعدهم في تحقيق إمكاناتهم الكاملة والوصول إلى الخدمات اللازمة لهم.

مشيرة إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم دون منح فرص التطور المهني للأخصائيين العاملين في هذا المجال ورفع كفاءة المهنيين في قطاع التربية الخاصة وتوفير أرقى الخدمات المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة.

وأوضح محمد العمادي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة: «إن القوى العاملة هي العنصر الأكثر أهمية في قطاع ذوي الإعاقة، وبدون التطوير المستمر لتلك القوى ورفدها بأحدث الدراسات والأبحاث بالتوازي مع تطوير الخدمات، تصبح مهمتنا في تحسين حياة ذوي الإعاقة غير قابلة للتحقيق».

تقدير

وأعرب العمادي عن شكره للمؤسسات الراعية للمنتدى وفي مقدمتها شركاء المنتدى الاستراتيجيين.

وأشار إلى أن المنتدى سيستضيف خلال الفترة من 29 و30 من سبتمبر المقبل – ثمانية متحدثين بارزين يمثلون أبرز المؤسسات والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال التربية الخاصة، وذلك لطرح خبراتهم وأحدث ما توصلوا إليه من برامج التدخل الفعالة التي أثبتت جدواها.

وبين أن فعاليات المنتدى ستقام في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بمدينة دبي الطبية 29 سبتمبر يلي ذلك في اليوم التالي برنامج تدريبي مكون من ثلاث ورش عمل تدريبية تستهدف أخصائيي التربية الخاصة، حيث سيحصل المشاركون في المنتدى على 11.75 ساعة تدريبية معتمدة من وزارة الصحة ومن هيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، منها 2 ساعة تدريبية معتمدة مخصصة لكل ورشة عمل.

محاضرات

بحسب أعمال المنتدى لليوم الأول يلقي د. عمار البنا، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى الجليلة بدبي، محاضرة حول العلاجات المبنية على الأدلة والتوجهات المستقبلية في اضطراب طيف التوحد.

وسيلقي د. أندرو سميث، بروفيسور في المركز الدولي لأدلة الإعاقات (ICED) في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، محاضرة تتناول العواقب الناتجة عن فقدان السمع في الأجزاء المحرومة من العالم. وستتحدث د. سوزان ليفي، أستاذة طب الأطفال في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، حول تحديات تعليم الأطفال المصابين.