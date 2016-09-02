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أرقام في الجول – هل يستفيد الأهلي إذا تعاقد مع حمودي؟

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أرقام في الجول – هل يستفيد الأهلي إذا تعاقد مع حمودي؟ أرقام في الجول – هل يستفيد الأهلي إذا تعاقد مع حمودي؟

أرقام متقاربة مع وليد سليمان ومحمد "ميدو" جابر جناحي الأهلي، لكنه متفوق بسلاح التمريرات الطولية، إنه أحمد حمودي الذي ظهر على رادار القلعة الحمراء مؤخرا.

شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات من مسؤولي الأهلي في محاولة للتعاقد مع أحمد حمودي لاعب بازل السويسري والزمالك السابق. (طالع التفاصيل)

ويتبقى للأهلي مقعدا واحدا في قائمته المحلية للدوري المصري الموسم المقبل سيكون من نصيب حمودي إذا توصل الطرفين لاتفاق قبل نهاية فترة القيد في التي تنتهي يوم 8 سبتمبر الجاري.

وإذا انضم حمودي للأهلي سيجد منافسة في مركزه مع الثنائي وليد سليمان، وميدو جابر المنضم حديثا للقلعة الحمراء قادما من مصر للمقاصة.

ويعرض لكم FilGoal.com بعض الأرقام التي تجيب هل سيكون التعاقد مع حمودي مفيدا للأهلي في ظل وجود الثنائي وليد سليمان وميدو جابر؟

الأهداف

لعب حمودي البالغ من العمر 26 عاما في الدوري المصري الموسم الماضي مع الزمالك 15 مباراة فقط، سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

أما وليد سليمان الذي يبلغ 31 عاما لعب مع الأهلي في نفس الموسم 24 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف.

بينما خاض ميدو جابر صاحب الـ21 عاما 30 مباراة مع فريقه السابق مصر للمقاصة سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

التمريرات كاملة

حمودي أكمل الموسم الماضي في الدوري مع الزمالك تمريرات صحيحة بنسبة 76%، وبالمقارنة مع وليد سليمان وميدو جابر الثنائي الذي يلعب في نفس مركزه مع الأهلي الموسم الماضي، نجد أن نسبة سليمان 80%، بينما ميدو 71%. مع العلم أن ثنائي الأهلي لعب مباريات أكثر من حمودي.

التمريرات القصيرة لحمودي بلغت نسبتها الصحيحة 83%، وتفوق عليه وليد سليمان بنسبة 86%، لكن ميدو جابر جاء خلفهما بنسبة 77%.

التمريرات الطولية

وتفوق حمودي على ثنائي الأهلي في التمريرات الطويلة حيث يمتلك نسبة 57% تمريرات طولية صحيحة لزملائه، ويأتي وليد سليمان بعده بنسبة 46% وميدو جابر ثالثا بنسبة 38%.

المحاولات على المرمى

في المحاولات على المرمى يأتي حمودي ثالثا بعد وليد سليمان الذي له نسبة محاولات صحيحة على المرمى بنسبة 37%، يأتي بعده ميدو جابر مع المقاصة بنسبة 35%، بينما حمودي ثالثا بنسبة 32%.

دقة العرضيات

أرسل حمودي مع الزمالك عرضيات صحيحة لزملائه خلال المباريات التي لعبها بنسبة 26% من إجمال عرضياته، وتفوق عليه ميدو جابر نسبة 27%، ووليد سليمان بنسبة 34%.

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