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بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى "الملك الصالح" لإجراء أعمال صيانة

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بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى "الملك الصالح" لإجراء أعمال صيانة بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى "الملك الصالح" لإجراء أعمال صيانة

>كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، اليوم الجمعة، فى عملية الإغلاق الجزئى لكوبرى الملك الصالح، لإجراء أعمال إصلاحات فى الاتجاه القادم من كورنيش النيل وفى طريقه إلى المعادى، وتستمر الأعمال لمدة 3 أيام، مع انتظام حركة السير فى الاتجاه الآخر، للمتجه من حلوان وصولاً إلى مناطق القاهرة.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال ستكون بدون إجراء أى تحويلات مرورية ليلاً ونهارًا حتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.


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