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6 أسباب وراء اللون الأخضر للقىء ..أبرزها عدوى الكبد

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6 أسباب وراء اللون الأخضر للقىء ..أبرزها عدوى الكبد 6 أسباب وراء اللون الأخضر للقىء ..أبرزها عدوى الكبد

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أسباب لون القىء الأخضر، وتشمل الآتى:

 

1- إذا كان  الكبد به عدوى من  مزيج من الأحماض الصفراوية والمعدة معا،  ينتج عنه لون قىء أخضر، لذا  يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب العدوى و علاجها.

 

2- فى بعض الأحيان الجسم يحاول  التخلص من بعض المواد الضارة من خلال القىء الأخضر، مما يعد أمرا جيدا لترطيب  الجسم .  

 

3- أخذ بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على المعدة على سبيل المثال، عند أخذ عقار  المورفين، فإنه يمكن أن يسبب القىء الأخضر.

 

4- عندما تفشل الأمعاء عن العمل بصورة جيدة، يحاول الجسم طرد السموم والمواد غير الصحية من خلال القىء.

 

5- وجد أن التسمم الغذائى يمكن أيضا أن يكون السبب وراء القىء الأخضر، إذا كان  لديك حساسية من بعض الأطعمة.

 

6- إذا كنت تعانى من القىء الأخضر، فمن الأفضل استشارة الطبيب فورا، ومعرفة السبب وتلقى العلاج المناسب وخفض مستويات التوتر .

 


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