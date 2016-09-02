6 أسباب وراء اللون الأخضر للقىء ..أبرزها عدوى الكبد

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أسباب لون القىء الأخضر، وتشمل الآتى:

1- إذا كان الكبد به عدوى من مزيج من الأحماض الصفراوية والمعدة معا، ينتج عنه لون قىء أخضر، لذا يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب العدوى و علاجها.

2- فى بعض الأحيان الجسم يحاول التخلص من بعض المواد الضارة من خلال القىء الأخضر، مما يعد أمرا جيدا لترطيب الجسم .

3- أخذ بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على المعدة على سبيل المثال، عند أخذ عقار المورفين، فإنه يمكن أن يسبب القىء الأخضر.

4- عندما تفشل الأمعاء عن العمل بصورة جيدة، يحاول الجسم طرد السموم والمواد غير الصحية من خلال القىء.

5- وجد أن التسمم الغذائى يمكن أيضا أن يكون السبب وراء القىء الأخضر، إذا كان لديك حساسية من بعض الأطعمة.

6- إذا كنت تعانى من القىء الأخضر، فمن الأفضل استشارة الطبيب فورا، ومعرفة السبب وتلقى العلاج المناسب وخفض مستويات التوتر .