برج الحمل حظك اليوم الجمعة 2 – 9 - 2015

برج الحمل على الصعيد المهنى..

أزمات مالية متلاحقة تعصف بمشروعك الخاص، ستبحث الفترة القادمة عن شريك يتحمل معك العواقب المادية، حاول أن تكون أكثر حكمة فى التعامل مع هذه الأزمة حتى لا تجد الأمور تزداد تعقيداً، ولا تنس أن تتمهل قبل اتخاذ القرارات.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

الكبرياء صفة من صفات العظماء، لكنه إن انقلب إلى غرور أصبح عيباً يصعب التعامل معه، حاول أن تفصل بين الغرور وبين الكبرياء لأنك ستخسر كثيرا فى الفترة القادمة بسبب الخلط بينهما، فكن أكثر حكمة.

على الصعيد الصحى..

تناول كوب صغير من الليمون الدافئ والعسل الأبيض صباحاً يقيك من نزلات البرد المتلاحقة التى تركت عليك أثرا واضحا فى الفترة الماضية، التعامل مع المشكلات المرضية بشىء من الإهمال لن يحل شيئا.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش بشكل غير مستقر بسبب عدم القدرة على حل مشكلاته المتتالية فى عمله الخاص، لن تتعامل مع الأزمة بشكل صحيح، والتخبط لن يضعك على الطريق الصحيح، الجأ إلى مشورة الأكبر سناً فربما تجد ما يدلك إلى غايتك.