إنفوجرافيك في الجول - الزمالك يعيد شراء فريقا كاملا مقابل 45 مليون جنيه

تعاقد الزمالك مع 13 صفقة جديدة في صيف 2016 استعدادا لانطلاق موسم 2016-2017 بالإضافة لاستعادة ثنائي عاد من الإعارة.. ليصبح إجمالي الوجوه الجديدة على القائمة البيضاء 15 لاعبا.

وتقاس قيمة الصفقة وفقا لما حصل عليه النادي جراء بيع لاعبه إلى النادي الآخر.

وقد احتسب FilGoal.com قيمة صفقة ستانلي أوهاويتشي المعار لمدة موسم مقابل 900 ألف جنيه بفصل ما حصل عليه وادي دجلة (500 ألف دولار) وما سيتقاضاه اللاعب والبالغ 400 ألف دولار.

كما ضم الزمالك شوقي السعيد بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

بينما عاد إبراهيم صلاح وإسلام جمال من الإعارة في سموحة والإسماعيلي على الترتيب.

وتضم قائمة الزمالك 29 لاعبا في الموسم الجاري حتى الآن، ويحق له إضافة لاعب جديد في يناير إذا ما أنهى الانتقالات بالأسماء أعلاه.

* تم احتساب قيمة سعر الدولار بالسعر الرسمي في مصر والمقدر بـ 8.88 جنيه وقت نشر الإنفوجرافيك.

وسيقدم FilGoal.com إنفوجرافيك مماثلا لصفقات الأهلي لاحقا.

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