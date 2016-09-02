العبادى يدعو العراقيين لتحديث سجلهم الانتخابي والمالكى يحذر من الديكتاتورية

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أمس الخميس، أهمية تحديث المواطنين العراقيين لسجلهم الانتخابى باعتباره بوابة لتغيير الأوضاع.

وقال العبادى -خلال تحديث سجله الانتخابى فى بغداد - إن النظام السياسى فى العراق حاليا مبنى على أساس الانتخابات، والمواطن هو من يختار المسؤولين والحكام.

وأشار العبادى إلى أن هناك رغبة بالتغيير وتحسين الخدمات، وضرورة أن لا يضيع صوت المواطن، مضيفًا أن هناك من يضحى بنفسه من أجل تحرير الأرض، ويجب أن يعمل الجميع من أجل أن يكون وضع العراق أفضل.

واعتبر رئيس ائتلاف "دولة القانون" نورى المالكى أن المشاركة الفاعلة فى الانتخابات المحلية التى تجرى العام المقبل ستكون الضمانة الحقيقة لتمثيل إرادة المواطن فى التغيير والإصلاح.

وقال المالكى -فى تصريح صحفى عقب تحديث سجله الانتخابى - إننا اليوم أمام من يخطط لإحداث انقلاب سياسى يعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية عبر توجيه ضربة للعملية الانتخابية من خلال إبعاد الناس عن المشاركة فى الانتخابات القادمة بحجج مختلفة، مطالبًا العراقيين بتحديث سجلاتهم الانتخابية تمهيدًا للمشاركة فى الانتخابات.

وأضاف: أن واجب المواطن المشاركة فى الانتخابات لاختيار الشخصيات النزيهة التى تتسم بالكفاءة، وتستطيع أن تمارس دورها لبناء الوطن، داعيًا إلى عدم تصديق الإشاعات والدعايات التى يطلقها أعداء العملية الديمقراطية فى العراق بهدف تثبيط معنويات المواطن ومنعه من ممارسة حقه فى اختيار من يراه مناسبا.

وأشاد بـالجهود الكبيرة التى تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واتخاذها الإجراءات الكفيلة بتنظيم عملية انتخابية نزيهة وعادلة.

يذكر أن رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات العراقية سربست مصطفى أعلن فتح مراكز تسجيل الناخبين لمدة شهر ينتهى فى 10 سبتمبر الجاري، والبدء بالاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها فى عام 2017 وتنفيذ الجدول الانتخابى بهذا الشأن.

وقال مصطفى إن فتح المراكز يعد الخطوة الأولى التى يعتمد عليها فى باقى مراحل عملية الانتخابات فى 13 محافظة واستثناء كركوك ونينوى وإقليم كردستان العراق.