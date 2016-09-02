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حظك اليوم برج الجدى .. الجمعة 2 سبتمبر

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حظك اليوم برج الجدى .. الجمعة 2 سبتمبر حظك اليوم برج الجدى .. الجمعة 2 سبتمبر

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برج الجدى على الصعيد المهني:

تجد نفسك أمام اختبارات قاسية هذه الفترة بين العمل فى مجال يرضى شغفك ولكن المقابل المادى له غير مرض وبين عمل تقليدى لا تحبه يلبى احتياجاتك المادية، وتحاول أن تستطلع آراء الآخرين لتتوصل للقرار الصحيح ولكن أنت الوحيد الذى يمكنه اتخاذ القرار بناء على احتياجاتك فى هذه الفترة يجب أن تفكر هل تريد الاستقرار المادى الآن بشكل ضرورى أم تريد اكتساب الخبرات المهنية وإرضاء شغفك.

على الصعيد العاطفي:

تواجه مشاكل على الصعيد العاطفى بسبب شعور شريكك بأنك متردد وغير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة فى الكثير من المواقف المصيرية فى حياتكما لذلك من المهم أن تصحح هذا الانطباع لديه وتعيد التفكير فى الطريقة التى تتعامل بها مع قراراتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

إذا كنت ممن يعانون مشاكل مع ضغط الدم يجب أن تنبه وتأخذ حذرك هذه الأيام فمن المتوقع أن تتفاقم هذه المشاكل فى الفترة المقبلة احرص أيضًا على علاج مشاكل الظهر والعظام بشكل خاص قبل أن تتفاقم والجأ للطبيب وكف عن الاكتفاء بالعلاجات الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تعيش هذه الأيام أوقاتا حرجة ولكن فى القريب ستشهد انفراجة إذا ركزت على علاج المشاكل بدلاً من الشكوى منها والقاء اللوم على الآخرين فى حدوثها. أعد النظر فى طريقة تعاملك مع المشكلات وستلاحظ تغييرًا كبيرًا فى حياتك.


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مصر 365

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