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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 سبتمبر

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 سبتمبر حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 سبتمبر

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على الصعيد المهنى :

حياتك المهنية على المحك بسبب الحيرة التى تشعر بها بين إرضاء ضميرك وتأدية مهنتك كما يطلبها رؤساء العمل ولن ينقذك سوى أن تحاول إيجاد حل وسط بين المشكلتين واتخاذ قرار يجعلك تشعر بالرضا قبل أى شخص آخر .

على الصعيد العاطفي:

سوء الظن لا يحل أى مشاكل ويسبب الكثير من الخلافات ويؤدي إلى تصعيد الخلافات وتعميقها فحاول أن تحسن الظن بشريك حياتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لا تتردد فى استشارة الطبيب بشأن أى مشكلة صحية مهما بدت طفيفة وعابرة ولا تغامر بتناول علاجات دون استشارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ابتسم الدنيا تبتسم لك، وانظر للدنيا من جانبها المشرق كى لا تهدر طاقتك فى التشاؤم والشكوى وإزعاج الآخرين بما تعيشه من صعوبات.


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مصر 365

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