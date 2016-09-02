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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2 سبتمبر

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2 سبتمبر حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2 سبتمبر

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على الصعيد المهنى :

طال صبرك بعد أن بذلت الكثير من المجهود من أجل الحصول على وضع مختلف ماليا ومهنيا وهذا التغير بات وشيكا فلا تيأس أو تفقد الأمل ولا تتهاون بآخر لحظة.

على الصعيد العاطفي:

الصبر والتفهم والاحتواء مزايا عظيمة فى شريك حياتك لا تفرط فيها ولا تجبره على أن يتخلى عنها فى التعامل معك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

الاسترخاء والهدوء  كلمة السر فى تغيير حالتك الصحية من السىء إلى الجيد فاحصل على ما يكفيك من الاهتمام بصحتك قبل أن يفوت الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

ايامك المقبلة مشرقة وسعيدة فاستمتع بها لأن هذا جاء بعد فترة طويلة من الضغوط والتعب الذهنى والمجهود البدنى .


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مصر 365

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