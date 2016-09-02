أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 2/9/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 2/9/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 2/9/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان جيد جدا ، إذ يمكنك أن تعطى من حولك الكثير من خبرات حياتك المهنية .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يبدو مذهلا و مبهرا ، فعلاقتك بشريكك مثالية هذه الأيام تشع بالحب و الرومانسية ، و يسعى كل منكما إلى أن يدعم الآخر بطريقته الخاصة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى، تحتاج إلى فهم أن الجسم السليم أمر ضرورى للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن، ويمكنك ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق مثل المشى أو الجرى .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك صراعات كبيرة فى الطريق إليك إلا أنك قادر على تخطيها بحكمة و بسهولة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى