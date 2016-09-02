برج السرطان حظك اليوم الجمعة 2/9/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان جيد جدا ، إذ يمكنك أن تعطى من حولك الكثير من خبرات حياتك المهنية .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يبدو مذهلا و مبهرا ، فعلاقتك بشريكك مثالية هذه الأيام تشع بالحب و الرومانسية ، و يسعى كل منكما إلى أن يدعم الآخر بطريقته الخاصة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى، تحتاج إلى فهم أن الجسم السليم أمر ضرورى للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن، ويمكنك ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق مثل المشى أو الجرى .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك صراعات كبيرة فى الطريق إليك إلا أنك قادر على تخطيها بحكمة و بسهولة .