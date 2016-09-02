برج الثور حظك اليوم الجمعة 2 – 9 - 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

مشكلات مالية كثيرة تجمعك بزملائك فى العمل، تؤكد لهم معدنك النقى بعيداً عن صدامات العمل التى لا تنتهى، لن تستطيع أن تفصل الإنسانيات عن العمل، فالأمور حولك تسير بشكل سريع وأنت لا تتخلى عن مواقفك الثابتة.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

الابتعاد عن الحبيب شىء صعب، لكن إن كان الأمر بناءً على رغبتك الخاصة لا يمكنك أن تتحدث عن أسرار كانت بينكما ما دمت أنت من قررت الابتعاد، فالجميع يحاول أن يصل إلى أسباب تغيرك مع المقربين فى الفترة الأخيرة.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة وتعيش فى حالة من حالات النشاط بعد أن كان الركود الفكرى من مشكلاتك فى الفترة الماضية، بدأت علامات التوتر تظهر على وجهك، عليك الحصول على 8 ساعات من النوم يومياً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة من فترات عدم الاستقرار العاطفى بعدما انتهت علاقته بالحبيب لكن الأمور لا تقف عند هذا الحد مع مولود الثور، مفاجآت غير سارة سوف تزيد من حجم توترك فكن يقظا.