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برج القوس حظك اليوم الجمعة 2 – 9 - 2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 2 – 9 - 2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 2 – 9 - 2016

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برج القوس على الصعيد المهنى :

تقف أمام مفترق طرق، إما مواصلة العمل فى المكان الذى اكتسبت به خبرة كبيرة وإما البدء من جديد وخوض مغامرة جديدة فى مجال آخر ومكان آخر. والفيصل بين القرارين هو الدراسة الجادة والشاملة لكل جوانب أى من القرارين ومقارنته بأهدافك فى الفترة المقبلة ببعض التنظيم وربما استشارة من شخص تثق برأيه ستجد الأمور أكثر وضوحًا.

على الصعيد العاطفي:

تنعم بفترة من الاستقرار على الصعيد العاطفى تزيد العلاقة بينك وبين شريكك عمقًا وتتاح لكما فرصة للسفر سويًا تتأكدا خلالها أن اختياركما صائب وأنكما تحبان بعضكما البعض فعلا فاستمتعا بهذه الفترة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

مشاكلك الصحية سببها نمط حياتك الخاطئ والذى يشوبه بعض الاستهتار أعد النظر فى نظامك الغذائى بشكل خاص واضبط مواعيد نومك وستلاحظ أن الكثير من مشاكلك اختفت.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

الحياة مشرقة فى الكثير من الجوانب فلا تركز فقط على الجانب السلبى من حياتك والمشاكل التى تواجهها كى تشحذ طاقتك وتستمتع بحياتك وبالإنجازات التى حققتها فى الفترة الماضية.

 


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مصر 365

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