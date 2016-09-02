مدينة الخارجة: تمليك شباب الخريجين 100 محل تحت مسمى"أسواق صندوق تحيا مصر"

أعلنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة بالوادى الجديد، عن طرح محلات تجارية للشباب بنظام التمليك تحت اسم "أسواق صندوق تحيا مصر" وذلك بمبلغ 44 ألف و500 جنيه فقط، بمناطق حى الزهور بواقع 38 محلا، وحى 25 يناير بواقع 22 محلا، وحى البستان بواقع 40 محلا.

وقالت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى تصريح صحفى، أنه سيتم فتح باب التقديم أمام شباب الخريجيين، اعتبارا من يوم الأحد القادم حتى نهاية الاسبوع المقبل، وذلك بمقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز الخارجة.