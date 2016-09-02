على خطى كيت ميدلتون.. أوباما "رئيس تحرير" لشهر واحد

كشفت مجلة "Wired" المتخصصة بالتكنولوجيا والتقنية الرقمية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama سيتولى رئاسة تحريرها في تشرين الثاني/نوفمبر ولمدة شهر واحد.

وأوضحت المجلة: "الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة متفائل لا يكل، تماما مثل Wired. ومن خلال هذا العدد الخاص يريد التركيز على المستقبل.. العدد سيتمحور على حدود الابتكار".

وقال Scott Dadich رئيس تحرير المجلة: "نريد أن نرى كيف أن التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تؤثر بالطريقة التي تمارس فيها السياسة. من افضل من الرئيس أوباما للغوص في هذه الأفكار؟".

وأعلن البيت الأبيض في الوقت ذاته تنظيم "مؤتمر حول الحدود" في بيترسبرغ في 13 تشرين الأول/أكتوبر سيشارك فيه أوباما، ومن المواضيع التي ستعالج: الصحة والاتصالات والذكاء الاصطناعي مصادر الطاقة النظيفة واستكشاف الفضاء.

أوباما سيغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2017 وهو في سن الخامسة والخمسين بعد 8 سنوات في السلطة.

يشار الى أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، حلت مؤخراً ضيفةً على صحيفة "هافينغتون بوست UK" الإلكترونية، لتشغل منصب رئيس التحرير، وذلك على مدى 24 ساعة.

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