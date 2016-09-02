شاهدوا أوبرا وينفري بعد خسارة 15 كيلوجراماً من وزنها

لفتت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري Oprah Winfrey البالغة من العمر 63 عاماً أنظار الجميع في العرض الخاص بالمسلسل الجديد QUEEN SUGAR 6 ، بسبب خسارتها كمية كبيرة من الوزن الزائد، وقد بان ذلك عليها بشكل ملحوظ،حيث تألقت بفستان أسود ضيق على السجادة الحمراء.

ونشرت العديد من الصحف العالمية صوراً من داخل العرض، وصوراً أخرى لـ أوبرا قبل وبعد خسارة وزنها.

وقالت وينفري إنها فقدت 15 كيلوجراماً من وزنها، بعد ممارسة التمارين الرياضية، واعتمادها على نظام يقوم على "النقط"، بحيث يكون لديها عدد نقاط معينة مبنية على عدد السعرات الحرارية المتوجب عليها تناولها في اليوم الواحد.

وذكرت أوبرا خلال العرض أن خسارة الوزن الزائد والحفاظ عليه يتطلب الكثير من العمل الشاق.

يذكر أن الموسم السادس من مسلسل QUEEN SUGAR 6، من المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، وهو من بطولة ريتينا وسلي Rutina Wesley، كوفي سيربوي Kofi Siriboe، تينا ليفورد Tina Lifford، عمر دورسي Omar Dorsey، دوناري وايتفيلد Donary Whitefield، وهو من إخراج أوبرا وينفري، و آفا ديفيرنايAva DuVernay.

اوبرا وينفري تدخل عالم التمثيل

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