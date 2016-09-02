بالصور - رغم غلق السوق.. 10 صفقات حرة للانتقال ' منهم من رفض الأهلي '

انتهت إثارة سوق الانتقالات. صفقات بالجملة وتنافس كبير وأموال عديدة هنا وهناك. وأسدل الستار على نهاية سوق الانتقالات. ولكن رغم ذلك يوجد صفقات أخرى من الممكن أن تحدث.

ورغم غلق سوق الانتقالات إلى أنه يوجد أكثر من صفقة من الممكن أن تحدث وذلك بسبب عدم الارتباط بأي عقود. (لاعب حر).

وقدمت صحيفة مترو الإنجليزية تقريرا يتضمن أبرز 10 لاعبين من الممكن أن ينتقلوا رغم غلق سوق الانتقالات. وهو ما يستعرضه FilGoal.com.

(1) ديميتار برباتوف

صاحب الـ35 سنةً والذي تألق مع مانشستر يونايتد وتوتنام لم يذهب لأي فريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

من جانبه أشارت الصحيفة الإنجليزية لارتباط برباتوف بالانتقال إلى الأهلي ولكنه "رفض ذلك".

وكان إيميل دانشف وكيل أعمال برباتوف قد تحدث مع FilGoal.com ليكشف أسباب رفض اللعب للأهلي. (طالع التفاصيل)

(2) إيمانويل أديبايور

صفقة في اللحظات الأخيرة لم تحدث ليبقى إيمانويل دون فريق.

أديبايور الذي لعب بقميص أرسنال ومانشستر سيتي كان على أعتاب الانضمام إلى فولام ولكن الصفقة لم تكتمل حتى الآن.

(3) ويس برون

هل تتذكر برون مدافع مانشستر يونايتد. نعم يمكنه الانضمام إلى أي فريق في صفقة انتقال حر.

(4) مروان الشماخ

المغربي الذي لعب مع أرسنال وكريستال بالاس ما زال يبحث عن فريقا جديدا للانضمام له.

ومازال يتدرب مع كريستال بالاس بعد سماح آلان باردو مدرب الفريق له بذلك

(5) خوسيه إنريكي

21 مباراة له لعبها إنريكي صاحب الـ30 سنةً في أخر ثلاث مواسم فقط.

وأنهى ليفربول عقد اللاعب والذي تعرض لعديد وعديد من الإصابات طوال مشواره في الملاعب.

(6) ماثيو فيلايني

الملياردير صاحب الـ32 سنةً أنهى رحلته مع أرسنال. وحتى الآن لم يبدأ رحلة جديدة في أي فريق.

وارتبط فيلايني بالانتقال إلى روما وتورينو ولم يجد جديد حتى اللحظة.

(7) جونيور هوليت

أمضى صاحب الـ26 سنةً فترتين له في الدوري الإنجليزي، مع بلاكبيرن روفرز وكوينز بارك رينجرز.

ولكنه أصبح حرا للانتقال لأي فريق. ولم يتم ذلك حتى الآن.

(8) ميروسلاف كلوزه

المخضرم الرائع هداف كأس العالم ارتبط بالانتقال إلى الدوري الاسترالي ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن.

(9) راؤول ميراليس

نجم ليفربول وتشيلسي السابق ما زال يبحث عن فريقا جديدا بعد نهاية رحلته مع فينيربهاتشه.

(10) ستيفان سيسينيون

خطوة مفاجأة جاءت من نادي ويست بروميتش ألبيون بعدما قرر النادي عدم تجديد عقد سيسينيون ليصبح اللاعب حرا للانتقال لأي فريق.

صاحب الـ32 سنةً لعب 31 مباراة. ولكنه اكتفى بتسجيل هدفين فقط.