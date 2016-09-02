حبس صاحب ورشة 4 أيام لإتهامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى بولاق

قررت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار عمرو غراب ، رئيس النيابة ، حبس صاحب ورشة حدادة 4 ايام على ذمة التحقيقات ، لإتهامه بتصنيع الاسلحة البيضاء بدون ترخيص ، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة .

تمكن ضباط قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط صاحب ورشة حدادة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها، وعلى الفور تم استهدافه وضبطه، وتبين أنه "على ر م" 39 سنة، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 4857 لسنة 2012م أوسيم / جيزة "مخدرات ".

وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على 318 سلاح أبيض و13 جراب جلد و16 هيكل حديدى و82 مقبض خشب و1 حجر سن و1 صاروخ كهربائى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6282 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق ، والتى أمرت بما سبق.