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صاحب أزمة ' الإيدز ' لـ في الجول: الاتحاد شوه سمعتي.. العدالة ستأخذ مجراها

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صاحب أزمة ' الإيدز ' لـ في الجول: الاتحاد شوه سمعتي.. العدالة ستأخذ مجراها صاحب أزمة ' الإيدز ' لـ في الجول: الاتحاد شوه سمعتي.. العدالة ستأخذ مجراها

يرى الكاميروني صامويل نليند والذي قرر فريق الاتحاد السكندري فسخ عقده بسبب مرض "الإيدز" إن الفريق السكندري شوه سمعته، مشيرا إلى أنه سيلجأ للقضاء.

صامويل نليند وقع على عقد يربطه بنادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم قبل 4 أيام.

قبل أن يقرر زعيم الثغر فسخ عقد اللاعب بسبب "إصابته بالإيدز" حسبما أوضح جاسر منير المدير التنفيذي. (طالع التفاصيل)

وتحدث صامويل نليند لـFilGoal.com قائلا:"الاتحاد شوه سمعتي أمام الجميع. وكل ما ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "حاليا أنا مع يونيون دوالا الكاميروني وفي اللحظة الحالية لا يوجد لدي أي شيء لأقوله".

وأوضح "العدالة ستأخذ مجراها، بإمكانكم سؤال الاتحاد لماذا قالوا هذا عني".

وأتم" لا أجد أي أسباب لذلك. لكن العدالة موجودة".

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فيديو اليوم السابع