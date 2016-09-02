كرة اليد - كاتونجا لـ في الجول: فشل انتقالي إلى لخويا في مونديال الأندية

أعلن كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد عن فشل انتقاله إلى لخويا القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان لخويا قد طلب من الزمالك استعارة أحمد الأحمر وكريم هنداوي للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر.

وقال كاتونجا لـFilGoal.com يوم الخميس: "للأسف فشل انتقالي للخويا للمشاركة في مونديال الأندية، رغم موافقة الزمالك والجهاز الفني وإتمام الاتفاق مع الفريق القطري".

وأضاف "إجراءات روتينية في تسجيلي بقائمة لخويا الأولى أدت إلى فشل قيدي في البطولة وبالتالي تم إلغاء السفر الذي كان مقررا له يوم الأحد المقبل".

وأوضح "طلب مسؤولو لخويا جواز سفري وحاولوا تسجيلي في القائمة الأولى لكن الأمر يبدو أنه تأخر، فرفضت اللجنة المنظمة قيدي".

وأتم كاتونجا "كنت أتشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية وأجواءه، لكن الحمد لله على كل شيء.. وسأسعى للمشاركة فيه مع الزمالك العام المقبل بإذن الله".