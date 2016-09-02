تقرير في الجول - كرة يد.. مصر تظهر في مونديال الأندية بدون فريق

رغم أن مصر لا يمثلها أي فريق في مونديال الأندية لكرة اليد غير أن الظهور المصري سيكون متاحا بالبطولة.

فشل الزمالك في التأهل للبطولة بالخسارة من الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي مايو الماضي.

البطولة تنطلق يوم الاثنين المقبل في قطر بمشاركة ثمانية فرق.

وتحضر مصر بعدة أسماء ستدعم فريق لخويا القطري في البطولة، إذ يلعب أحمد الأحمر قائد الزمالك والثنائي محمد إبراهيم وإسلام حسن من الأهلي للفريق القطري.

كان كريم هنداوي "كاتونجا" حارس الزمالك قريبا من الالتحاق بزملائه، لكن مشكلة في اللوائح تسببت في حرمانه من المشاركة في مونديال الأندية (طالع التفاصيل).

فقد وصل عرض لخويا للزمالك متأخرا وبسبب إجراءات روتينية في تسجيله بقائمة لخويا الأولى وأدت إلى فشل قيده في البطولة.

يشارك لخويا بصفته بطل آسيا إلى جانب السد المستضيف وفوكس برلين الألماني حامل اللقب والترجي التونسي بطل إفريقيا وكيلسي البولندي بطل أوروبا وباريس سان جيرمان الفرنسي بدعوة من الاتحاد الدولي وجامعة سيدني بطل استراليا وتوبات البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.