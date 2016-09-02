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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أبحث لعب المزيد من المباريات الودية

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أبحث لعب المزيد من المباريات الودية مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أبحث لعب المزيد من المباريات الودية

أوضح عماد سليمان المدير الفني لفريق الإسماعيلي بحثه لعب المزيد من المباريات الودية من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري.

الإسماعيلي ينتظره مواجهة الأهلي في انطلاق الدوري المصري للموسم الجديد.

وينتظم الفريق في معسكره التدريبي المغلق في برج العرب ولكن مدرب الدراويش يرغب في خوض مباريات ودية أكثر.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "المباريات هامة للغاية لتقييم اللاعبين".

وأضاف "من أجل السعي وراء الاستقرار على أفضل المراكز لكل لاعب دون النظر لنتائج المباريات".

وأتم "النتائج تأتي في المقام الأخير. ما يهم هو نجاح اللاعبين في تنفيذ المطلوب منهم والوصول إلى درجة كبيرة من التفاهم والانسجام".

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