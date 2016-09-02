البدري يشرح عبر في الجول خطة إعداد الموسم الجديد للأهلي

كيف سيبدأ مشواره مع الأهلي؟ هل سيعتمد على الجانب البدني فقط؟ وما الذي يُريد إيصاله لكل لاعب؟ حسام البدري المدير الفني للأهلي يتحدث عبر FilGoal.com.

حان وقت المران الأول الآن للأهلي تحت قيادة البدري بعد توليه مهمة المدير الفني للفريق خلفا لمارتن يول. والموعد هو يوم الجمعة.

مران أول ثم ثاني ثم ثالث سيتبعه الدخول في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق الدوري أمام الإسماعيلي. فما خطة البدري؟ هنا يتحدث مدرب الأهلي.

وقال البدري لـFilGoal.com"الإعداد للموسم الجديد سيعتمد على جانبين. الأول هو الجانب البدني بالاعتماد على برنامج لياقة بدنية وأحمال سيتدرح بشكل تصاعدي للوصول إلى أعلى لياقة مع خوض المباريات الودية والتي ستكون بمثابة التقييم".

وما هو هكذا البرنامج وكيف سيكون؟ يُجيب البدري: "على سبيل المثال، مران الجمعة سيشهد فك عضلات فقط وذلك بسبب عودة اللاعبين من الأجازة والتي كانت لمدة أسبوع".

وتابع "بعد ذلك سيقسم مران السبت على فترتين، صباحا ومساءً. ثم مران أخر يوم الأحد قبل بداية المعسكر المغلق يوم الاثنين. معسكر سيشهد تنوع في الأحمال والتخطيط البدني".

وواصل "من الضروري للغاية الوصول بلاعبي الأهلي إلى أعلى مستوى من الجانب البدني. بالتأكيد الراحة لمدة أسبوع ليست المدة الأنسب ولكنها في النهاية مقبلة".

الجانب الثاني

وماذا عن الجانب الثاني في برنامج الإعداد؟ هنا يتحدث البدري عن الأمور الفنية.

ويشرح البدري في حديثه مع FilGoal.com قائلا: "أسعى لتطوير الجانب الفني من خلال زرع الروح القتالية. فالجانب المعنوي هام للغاية، للوصول للعزيمة المطلوبة لتحقيق الانتصارات".

وأردف "مع استغلال كل قدرات ومهارات اللاعبين. ليصبح الفريق جاهزا لخوض أي مباراة وذلك بعد حصول الجميع على ثقة الجهاز الفني".

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